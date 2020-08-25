Дистанционное обучение для детей в период пандемии COVID-19 — большая ошибка, — иммунолог

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Дистанционное обучение для детей из "красных" регионов в Украине - большая ошибка.

Многие дети в Украине уже столкнулись с коронавирусом, и большинство об этом даже не догадывается, информирует enovosty.com/news.

Об этом рассказал в интервью «Экономическим Новостям» иммунолог Андрей Волянский.

По его мнению, закрывать школы — большая ошибка, так как дети должны переболеть коронавирусом: «Что касается перспективы первого сентября регионам из красной зоны уйти на дистанционное обучение, такая вероятность велика. Но мне кажется, что это большая ошибка. Необходимо позволить детям переболеть. Более того, я уверен, что многие из них уже столкнулись с коронавирусом».

Эксперт выразил уверенность в том, что Украине крайне необходим иммунный щит — коллективный иммунитет и его надо каким-то образом создавать. Жесткие карантинные меры могут только на годы растянуть пандемию COVID-19.

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«Если вы посмотрите на динамику по заболеваемости COVID-19 в Западной Европе, то обнаружите, что у них сейчас идет вторая волна заболеваемости. Что характерно, количество летальных исходов минимально. Потому что они пережили первую волну, когда ежедневно умирало от 100 до 1000 человек в сутки. Сейчас у них значительно более мягкое течение, поскольку появилась определенная иммунная прослойка у тех, кто победил болезнь. Пусть она незначительная, порядка 10-20%, но она есть», — рассказал иммунолог.