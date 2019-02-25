Диетолог рассказала о популярных ошибках при похудении

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Много людей при похудении допускают ряд ошибок, из-за которых их вес в лучшем случае, стоит на месте, в худшем – растет. Это происходит из-за того, что человек резко начинает ограничивать себя в определенных продуктах, тем самым, и ограничивая потребление полезных веществ. О том, как правильно худеть и не допустить популярные ошибки, в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказала диетолог Виктория Фальковская.

Врач отмечает, во время похудения, разнообразное меню и достаточное количество белков – необходимо: «Кроме, всеми «любимого», отварного куриного филе нужно включать в рацион еще и бобовые, творог, пшенную кашу и другие белковые продукты»., информирует enovosty.com/news.

Диетолог рассказала, что некоторые худеющие впадают в другую крайность – резко ограничивают потребление жиров: «Делать этого категорически нельзя, только если у человека не ожирение (тогда такая мера необходима). Если резко ограничить себя в продуктах, содержащих жиры, можно получить гормональный сбой, а потом еще долго восстанавливаться с помощью гормональных препаратов».

По мнению врача, главное в похудении – во всем знать меру, наполнять свой организм свежими, полезными, разнообразными продуктами без химических добавок. Тогда похудение будет медленным, но здоровым, а необходимость принимать дополнительные витамины и иммуностимуляторы отпадет.