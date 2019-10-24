Определены продукты, которые нельзя употреблять при насморке

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Существует еда, которая способна усугубить заболевание. Во время лечения насморка следует оказаться от таких «провокаторов».

Диетологи уверены, что каждая еда так или иначе влияет на здоровье. Во время сезонных простуд и насморка, чтобы поддержать свой иммунитет и не усугубить болезнь, необходимо отдавать предпочтение легкой и витаминной еде, информирует enovosty.com/news.

Отказаться при заложенности носа следует от следующих продуктов.

Еда с добавлением сои. Несмотря на то, что данный продукт – отличный заменитель мяса, в сезон простуд необходимо от него отказаться. Усугубляет ситуацию то, что соя содержит много белка, а он, в свою очередь, провоцирует избыточное выделение слизи.

Кондитерские изделия. Продукты с большим содержанием сахара не только усугубляют насморк, но и провоцируют болезни горла. Бактерии очень любят сладкую среду.

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Молоко. Молоко, как и соя, провоцирует чрезмерную выработку слизи. Виной всему казеин и лактоза, содержащиеся в напитке.

Кофе. Кофеин также усугубляет течение насморка. А если в кофе добавить сахар – то вдвойне.

Орехи. Эти полезные продукты не подходят для тех, кто борется с заложенностью носа. В них, как и в сое, очень много белка.