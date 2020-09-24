Прорыв в борьбе с коронавирусом: Немецкие ученые рассказали об открытии пассивной вакцины

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В Германии сообщили о прорыве в лечении коронавируса

Германия стала одной из стран, которая объявила войну коронавирусу и активно работает над созданием вакцины и лекарств. Ранее там пообещали продемонстрировать миру вакцину от страшного недуга уже в следующем месяце. И вот теперь немецкие ученые заявили о прорыве в войне с ковидом. Речь идёт о «пассивной» вакцине, которую разработали ученые Charite и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE), информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что специалистам удалось вычленить высокоустойчивые к COVID-19 антитела. Они выделили около шестисот образцов антител из крови пациентов, которые излечились от коронавируса. После множества тестов ученые смогли выделить «особо эффективные образцы» и воспроизвести их искусственно с использованием клеточных культур. В результате антитела примыкают к вирусу и не позволяют ему проникать в клетки и размножаться.

На сайте Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний DZNE сообщили о том, что испытания проводили на хомяках. Когда вводили антитела животным, которые уже имели инфекцию, у них появлялись лёгкие симптомы. А вот при превентивном введении антител болезнь не развивалась вообще.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Польша может стать первой в мире страной, создавшей лекарство от коронавируса. Впереди — испытания, но ученые полны оптимизма.

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