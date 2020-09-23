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Останавливает на «очень высоком уровне»: В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса

Главная » Последние новости » Новости общества » Останавливает на "очень высоком уровне": В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса
 
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По состоянию на среду, 23 сентября, жертвами коронавируса стали 670 тыс человек во всем мире.

Фармацевтическая компания из Люблина (Польша) сегодня объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Сообщается о том, что это лекарство создано на основе плазмы пациентов, которые выздоровели. В польской компании Biomed Lublin рассказали о том, что новое лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют COVID-19 и могут остановить страшную болезнь «на самом высоком уровне», информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, радоваться пока что рано. Это лекарство должно пройти клинические испытания, которое намерены проводить в медцентрах в Люблинае, Бытомае, Белостоке и Варшаве. Тем не менее на конференции, которая сегодня состоялась в Польше, прессе показали видео, в котором подчеркивается эффективность первого лекарства от коронавируса. Работа над препаратом началась в марте и быстро показала хорошие результаты. Теперь есть все основания полагать, что Польша станет первой в мире страной, получившей реальное лекарство, которое сможет остановить вирус. Первыми после испытаний им смогут воспользоваться больные поляки.

Отметим, ранее в каждой стране использовали разные препараты для лечения коронавируса. Некоторые демонстрировали высокую эффективность, другие — вызывали опасения из-за серьезных побочных эффектов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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