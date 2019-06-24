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Ученые раскрыли секрет быстрого похудения

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые раскрыли секрет быстрого похудения
 
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Диетологи выяснили, что один из самых популярных продуктов может ускорять обмен веществ, а как результат будете иметь отличный внешний вид.

Ученые из США заявили, что грецкий орех оказывает положительное влияние на мозговую работу. Этот продукт может корректировать желания человека к еде, информирует enovosty.com/news.

Для этого специалисты провели исследование, в котором принимали участие люди страдающие ожирением разной степени.

Добровольцы должны были употреблять на протяжении пяти дней смузи с грецким орехом, затем у них был обычный режим питания и после — опять смузи. Ученые использовали всего 50 г орехов.

В ходе исследования диетологи заметили, что возвращаясь к обычному питанию после орехового смузи, участники ели гораздо меньше. Но ученые подчеркивают, что главное не превышать порцию в 50 г, так как орехи весьма калорийный продукт.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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