Ученые рассказали о действенном способе от бессонницы

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Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что вишневый сок способен улучшить сон. Более того, благодаря напитку, у человека появится возможность спать на почти полтора часа дольше.

Недостаток сна плохо отражается на общем самочувствии человека, не говоря уже об умственных возможностях и работоспособности. Также, постоянно недосыпающие люди часто имеют лишний вес и злоупотребляют вредной едой, информирует enovosty.com/news.

Ученые узнали о чудодейственном напитке, доступном каждому, который способен улучшить сон и продлить его на 85 минут. Этот напиток – вишневый сок. Волшебный эффект происходит благодаря компонентам, входящим в сок, таким как, процианидин и антоцианы. Эти элементы понижают содержание в крови вещества кинуреина, ответственного за нарушения сна.

Так, выпив всего стакан вишневого сока за 30 минут до сна, человек почувствует сонливость за счет резко увеличившегося количества вещества триптофана, нагоняющего сонливость.

Отмечается, что эффект будет заметен только от натурального вишневого сока, магазинный вариант не подходит.

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