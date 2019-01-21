ТОП-3 причины несварения желудка

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Американские ученые провели ряд исследований и рассказали, какие могут быть причины несварения желудка.

Сниженная кислотность желудка, информирует enovosty.com/news.

Для того чтобы употребленная пища хорошо перетравливалась, в желудке должно быть достаточно кислотности. Особенно это касается продуктов, состоящих в основном из белка, таких как рыба или мясо. Существует миф, что несварение желудка случается из-за повышенного уровня желудочного сока. В реальности – все наоборот, чем меньше кислоты в желудке, тем больше вероятность расстройства. А если во время процесса трапезы еду еще и запивать, то желудочный сок еще больше растворяется, что ухудшает проблему.

Быстрое употребление пищи

В современном мире еда часто употребляется в спешке, на ходу, а это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Во время поглощения пищи рекомендуется сосредоточиться именно на этом процессе, есть медленно, тщательно пережёвывая кусочки.

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Перекусы между основными приемами пищи

Пищеварение является долгим и сложным процессом в организме, занимающим до восьми часов в сутки. Если кроме основным приемов пищи злоупотреблять еще мелкими перкусами, то этот процесс может еще более усложнится, что вызовет расстройство.