Диетологи назвали продукты, которые подавляют чувство голода

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С приходом осени многие из нас любят есть что-то вредное из-за нестабильного эмоционального состояния.

Если почувствовали, что вас одолело чувство голода, то обратите внимание на на такие 4 продукта. Они устранят чувство голода и не нанесут вред здоровью или фигуре, информирует enovosty.com/news.

Хорошо поможет утолить чувство голода грейпфрут или другие цитрусы. Они насытят организм полезными веществами и антиоксидантами.

Также можно развести с стакане воды 1 ложку яблочного уксуса. Этот напиток поможет защититься от повышения глюкозы в крови и переедания.

Диетологи рекомендуют добавлять и клетчатку в свой рацион, она помогает выводить лишнюю жидкость из организма.

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Еще один прекрасный способ избежать переедания в течение дня – употребление на завтрак вареных яиц.