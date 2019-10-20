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Американский диетолог разработал самый полезный завтрак в мире

Главная » Последние новости » Здоровье » Американский диетолог разработал самый полезный завтрак в мире
 
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Завтрак, состоящий из «суперпродуктов» — находка для тех, кто ведет здоровый способ жизни, уверен Дэвид Джокерс, американский диетолог.

Диетолог Дэвид Джокерс из США представил миру идеальный завтрак. Входящие в его состав ингредиенты он называет «суперпродуктами», информирует enovosty.com/news.

Американец изобрел сверхполезный омлет. По его словам, это блюдо не только улучшит состояние здоровья, но и является очень вкусным. По словам Джокерса, секрет его изобретения не просто в том, чтобы соединить продукты, а в том, чтобы каждый ингредиент усиливал полезные свойства других составляющих. «Вместе намного лучше, чем по отдельности», — таким мог бы быть девиз блюда.

Дэвид рассказал, что в состав омлета помимо яиц, входят листья шпината и красный лук. По словам диетолога, яйца – незаменимый источник белка и холина. Эти вещества очень благотворно влияют на функционирование мозга и мышц.

Шпинат же полезен тем, что способен выравнивать уровень сахара в крови и улучшать обмен веществ. А вот красный лук – важный источник разных антиоксидантов, серы и хрома.

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По словам американского диетолога, такой омлет лучше готовить с добавлением оливкового или кокосового масла.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 895

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