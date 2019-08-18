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Ученые определили лучший напиток для сердечно-сосудистой системы

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые определили лучший напиток для сердечно-сосудистой системы
 
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Исследователи выяснили, какой сок необходимо употреблять людям со слабой сердечно-сосудистой системой. Особенно этот напиток рекомендуется пить в жаркое время года.

В жаркую пору медики призываю всех тщательно следить за состоянием сердца и сосудов. Исследования продемонстрировали, что поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы поможет томатный сок, информирует enovosty.com/news.

К такому выводу пришли специалисты Токийского медицинского университета.

Ученые провели целый эксперимент, посвященный томатному соку. В исследовательскую группу вошли 184 мужчины и 297 женщин. На протяжении 12 месяцев они пили этот напиток в неограниченном количестве. Специалисты же регулярно замеряли показатели сердца и сосудистой системы.

В итоге оказалось, что 94 участника избавились от артериальной гипертензии. Помимо этого, в 125 респондентов уменьшился уровень холестерина в крови. Как оказалось, пол не влияет на результаты исследования. И на мужчин, и на женщин томатный сок действовал благотворно.

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Ученые намерены в дальнейшем продолжить исследования, связывающие риск возникновения сердечно-сосудистых проблем и употребление томатного сока. А пока они рекомендуют обогатить свой рацион этим полезным напитком.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 85

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