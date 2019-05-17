ТОП-3 способа сделать память лучше

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Американские ученые провели ряд исследований и доказали, что человеческий мозг поддается тренировке. Благодаря простым упражнениям, память может стать лучше, а скорость мышления ускориться.

Чистка зубов другой рукой, информирует enovosty.com/news.

Периодически меняя устоявшуюся привычку чистить зубы определенной рукой, человек сможет «потренировать» оба полушария мозга, развивая память и мышление.

Упражнение с грецкими орехами

Перекатывая орехи между ладонями, человек стимулирует и прорабатывает практически все точки, на них находящиеся. Необходимо сначала перекатывать орех левой рукой, потом правой, таким образом «оживляя» участки, отвечающие за мозговую активность.

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Музыкальные инструменты

Тренировать память можно просто, запоминая текст любимых песен. А если еще научится играть на каком-то музыкальном инструменте, то параллельно память будет работать еще и запоминая аккорды.