Ученые призывают людей вдвое сократить потребление красного мяса и сахара

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Современная культура питания очень далека от идеальной. По мнению ученых, если люди и дальше будут есть много мяса и сахара, они не только ухудшат здоровье, но и спровоцируют экологическую катастрофу.

Комиссия ученых EAT–Lancet Commission, в которую вошли 37 экспертов из разных уголков мира, попыталась создать стратегию правильного питания. Работа проводилась в рамках программы устойчивого развития ООН. Результаты исследования ученые обнародовали в издании «The Lancet», информирует enovosty.com/news.

В ходе работы ученые установили, что на сегодняшний момент 3 млрд людей едят неполноценную пищу. Помимо этого, пищевая промышленность уже превысила возможности Земли (из-за этого сильно уменьшаются природные ресурсы и изменяется климатическая обстановка). Оказалось также, что нездоровое питание сейчас провоцирует возникновение болезней чаще, чем алкогольная зависимость и курение.

Чтобы избежать экологической катастрофы и спасать ежегодно от преждевременных смертей 11 млн людей, человечеству следует изменить культуру потребления. EAT–Lancet Commission призывает на половину уменьшить количество красного мяса и сахара. Вместо этого, людям необходимо вдвое увеличить количество орехов, фруктов и овощей в своем повседневном питании.

Идеальная «экологическая диета» по мнению специалистов выглядит так:

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— 230 г злаков,

— 50 г продуктов с содержанием крахмала,

— 300 г овощей,

— 200 г фруктов,

— 250 г молочной продукции,

— 14 г красного мяса,

— 29 г мяса птицы,

— 13 г яиц,

— 28 г рыбы,

— 100 г бобовых культур,

— 25 г орехов,

— не больше 31 г сахара.

Этот рацион был предложен для 30-летнего человека, употребляющего 2500 кал/день.