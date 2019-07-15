ТОП-3 простых способа нормализовать пульс без лекарств

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Внезапно участившийся пульс может свидетельствовать о тахикардии. Врачи рассказали, как можно попытаться нормализовать пульс в домашних условиях, не прибегая к медикаментам. Однако, если это не помогает, необходимо обратится за медицинской помощью.

Контроль дыхания, информирует enovosty.com/news.

Используя этот прием, необходимо четко сосредоточится на своем дыхании. Нужно дышать ровно и глубоко, делая медленный глубокий вдох, немного задерживая воздух, и также медленно выдыхая. Дыхание надо постараться прочувствовать, не отвлекаясь на внешние раздражители и посторонние мысли.

Спокойствие

Необходимо прилечь, успокоится и постараться «договориться» с телом, как бы это странно не звучало. Организму необходим покой при тахикардии, это поможет привести пульс в норму.

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Умывание холодной водой

Оно вызывает действие «рефлекса ныряльщика», который в организме приводит к снижению активности всех систем, и в том числе помогает утолить высокий пульс.