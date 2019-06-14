Стала известна неожиданная причина набора лишнего веса

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Ученые из США доказали, что если спать при искусственном освещении или работающем телевизоре, то можно обзавестись лишним весом.

Эксперты провели масштабное исследование, в котором принимали участие женщины в возрасте от 30 до 75 лет. Добавим, что оно длилось более пяти лет, информирует enovosty.com/news.

Ученые выяснили, что женщины, которые спали под телевизор, то у них была зафиксирована максимальная прибавка в весе более 5 кг. Специалисты считают, что искусственное освещение сбивает биоритмы человека. Как результат у него нарушается гормональный баланс и это заставляет «набрасываться» на более калорийные продукты питания.

Такой свет снижает выработку гормона мелатонина, что лишает человека сна и меняет привычный график жизни.