Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему

Главная » Последние новости » Здоровье » Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему

Закрыть Отправить

Американские ученые провели ряд исследований и сделали неожиданное открытие: продукты, которые ранее считались не очень полезными, благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Речь идет о таких продуктах, как вино, чай и лук.

Эксперты работали над созданием специальной диеты, помогающей избежать различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и регулировать работу сердца и кровеносных сосудов. Так, было обнаружено, что вино, чай и лук в рамках диеты, лучше всего справляются с этой задачей, информирует enovosty.com/news.

Ученые заявили, что вещество кверцетин, которое содержащееся в заявленных продуктах делает стенки сосудов более прочными и защищает от разнообразных заболеваний. Ученые исследовали вещество в лабораторных условиях, воссоздав внутреннюю среду человеческого организма. Так, они сумели доказать, что оно благотворно влияет на клетки сосудов.

Этот элемент обладает противовоспалительными свойствами, благодаря чему риски возникновения и развития хронических заболеваний сердца и сосудов, а также атеросклероза, значительно снижаются.