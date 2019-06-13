Медики выяснили, на каком боку нужно спать

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики выяснили, на каком боку нужно спать Медики выяснили, на каком боку нужно спать

Закрыть Отправить

Ученые из США заявили, что на правом боку спать вреднее, чем на левом.

Американские специалисты в ходе исследования пришли к выводу, что если спать на левом боку, то можно значительно улучшить обменные процессы, пищеварения, а также очистить клетки, наладить кровоснабжение, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют женщинам, которые вынашивает ребенка, также спать на левом боку. Такая поза хорошо сказывается на работе почек, а также значительно снижается риск сдавливания между маткой и печенью.

Такая поза дает возможность избежать симптомов кислотного рефлюкса (заброса содержимого желудка в пищевод). Как результат вас перестанет беспокоить изжога и боли в области желудка.

Также сон на левом боку полезен для людей, которые имеют варикозное расширение вен. Добавим, что кардиологи не рекомендуют спать и на спине, так как такая поза значительно

затрудняет дыхание.

Читайте: Медики сообщили, как жить, если ты «сова»