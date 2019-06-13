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Медики выяснили, на каком боку нужно спать

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики выяснили, на каком боку нужно спать
 
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Ученые из США заявили, что на правом боку спать вреднее, чем на левом.

Американские специалисты в ходе исследования пришли к выводу, что если спать на левом боку, то можно значительно улучшить обменные процессы, пищеварения, а также очистить клетки, наладить кровоснабжение, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют женщинам, которые вынашивает ребенка, также спать на левом боку. Такая поза хорошо сказывается на работе почек, а также значительно снижается риск сдавливания между маткой и печенью.

Такая поза дает возможность избежать симптомов кислотного рефлюкса (заброса содержимого желудка в пищевод). Как результат вас перестанет беспокоить изжога и боли в области желудка.

Также сон на левом боку полезен для людей, которые имеют варикозное расширение вен. Добавим, что кардиологи не рекомендуют спать и на спине, так как такая поза значительно
затрудняет дыхание.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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