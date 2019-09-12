Назвали продукты, которые «садят» сердце

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, которые "садят" сердце Назвали продукты, которые "садят" сердце

Закрыть Отправить

Кардиологи говорят, что продукты питания также влияют на работу сердце. Для того, чтобы оно дольше оставалось здоровым желательно исключить из своего рациона питания некоторые продукты.

Врачи рекомендуют отказаться от следующего:, информирует enovosty.com/news.

Принято считать, что мюсли являются здоровой пищей. Но во многих содержится большое количество сахара, который негативно сказывается на работе сердца.

Также не желательно есть маргарин, содержащий транс-жиры, которые вредят сердцу. Они становятся причиной инсульта и инфаркта, а также могут вызывать онкологию.

Уберите со своего питания и колбасы. Они источник канцерогенов, химических добавок и соли. Они очень садят сердце и негативно влияют на работу всего организма.

Читайте: Назвали причину внезапных сердечных приступов

Любителям пива кардиологи рекомендуют снизить дозировку до 0,5 литров. Так как оно вымывает из организма важные элементы.

И напоследок желательно уменьшить употребления сладкого. В конфетах много сахара, химических добавок. Они могут провоцировать развитие сахарного диабета.