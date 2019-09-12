Найден способ сохранить здоровье в пожилом возрасте

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Шотландские ученые определили способ, который позволит сохранить здоровье в преклонном возрасте. Они добавляют, что он не требует больших финансовых затрат и значительных усилий.

Вам понадобится выделить всего 2 минуты в неделю для специальной тренировки, информирует enovosty.com/news.

Для этого нужен велосипед или тренажер. На протяжении 6 секунд вам нужно ехать с максимальной скоростью, затем отдохнуть. После — снова максимальная скорость с той же продолжительностью времени и отдых. Эксперты говорят, что за 1 раз необходимо выполнить 10 подходов. Это займет 60 секунд. Такое упражнение нужно выполнять два раза в неделю.

Такая нагрузка положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, отличная профилактика деменции. Также люди замечают, как улучшается общий тонус.