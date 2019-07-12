ТОП-3 продукта, которые нельзя есть натощак

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых определили ряд продуктов, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. В некоторых случаях эти продукты будут просто бесполезны, в других – могут нанести вред организму.

Йогурт, информирует enovosty.com/news.

Многие любят пить йогурт на завтрак. Однако это делать нежелательно, поскольку молочно-кислые бактерии, содержащиеся в напитке, соединяясь с соляной желудочной кислотой, полностью разрушается. В результате, такой прием пищи не принесет ни пользы, ни вреда.

Банан

Некоторые люди любят перехватить фрукт на завтрак, пока готовится основной прием пищи. В частности, банан. Этот фрукт не рекомендуется есть на голодный желудок, поскольку он резко повышает уровень магния в организме, что может негативно сказаться на работе сердца. Также, банан может нарушить баланс магния и калия в организме, что скажется на общем самочувствии человека.

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Кофе

Многие не представляют своего утра без ароматной чашечки кофе. Но его можно пить только после основного блюда. В противном случае, уровень желудочной кислоты резко поднимается, что может стать причиной изжоги и чувства тяжести в желудке. А если постоянно заменять завтрак только кофе, развивается дефицит серотонина, что в итоге приводит к подавленному состоянию течение дня.