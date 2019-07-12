Диетолог рассказала, как не навредить себе, употребляя соль

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Известная украинская диетолог Светлана Фус рассказала, что соль может быть полезной, но только если ее употреблять в меру.

По словам врача, соль необходима организму, поскольку она контролирует баланс жидкости в организме, но ее нельзя есть слишком много, информирует enovosty.com/news.

Светлана Фус дала несколько советов, которые помогут избежать вреда от соли:

— необходимо пить достаточное количество воды;

— употреблять морскую или каменную соль, содержащую йод;

— дополнительно не солить блюда, продукты которых изначально соленые;

— если все же досолить хочется, количество соли не должно превышать 5 г в день.