Диетолог рассказала, как не навредить себе, употребляя соль
Известная украинская диетолог Светлана Фус рассказала, что соль может быть полезной, но только если ее употреблять в меру.
По словам врача, соль необходима организму, поскольку она контролирует баланс жидкости в организме, но ее нельзя есть слишком много, информирует enovosty.com/news.
Светлана Фус дала несколько советов, которые помогут избежать вреда от соли:
— необходимо пить достаточное количество воды;
— употреблять морскую или каменную соль, содержащую йод;
— дополнительно не солить блюда, продукты которых изначально соленые;
— если все же досолить хочется, количество соли не должно превышать 5 г в день.