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Идеальный зимний завтрак: Что должно быть на столе активного и успешного человека

Главная » Последние новости » Здоровье » Идеальный зимний завтрак: Что должно быть на столе активного и успешного человека
 
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Завтрак — это самый важный прием пищи, который нельзя пропускать. Зимой правило «завтрак съешь сам» должно быть обязательным

Завтрак зимой — важнейший прием пищи, которые нельзя пропускать. Некоторые продукты способны не только задать правильный ритм, насытить организм, но и спасти от ожирения и даже вдохновить. Если у вас мало времени — на столе могут быть яйца или овсянка из дробленного зерна. Кроме того, диетологи советуют не забывать о пользе авокадо, информирует enovosty.com/news.

Почему яйца — «масит» каждого человека, делающего быть здоровым? Потому что этот продукт богат на витамины A, В, D, K, имеет аминокислоты и протеины. А вот в овсянку из дробленого зерна эксперты рекомендуют добавлять кокосовое молоко.

Если же у вас есть много времени и вдохновения для того, чтобы приготовить более сложный вариант — кашу из полбы с пастернаком

Идеальный зимний завтрак: Что должно быть на столе активного и успешного человека

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Для такого интересного и полезного завтрака вас понадобится 200 грам полбы, 80 миллилитров молока, 50 миллилитров нежирных сливок, 50 грам пастернака и специи. Для начала нужно отварить кашу и пастернак. Готовый пастернак пюрируют (можно размять вилкой), добавляют к полбе. Далее всё стоит смешать, добавить молоко и сливки, варить до густоты. Подавать это блюдо советуют с маковым джемом.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 854

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