Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус
Ученые провели интересный эксперимент, в ходе которого подтвердили, что конфета в красивой обертке будет вкуснее, чем такая же, но в обертке похуже.
Ученые доказали, что красивая обертка делает еду более вкусной. Специалисты из Мельбурнского университета Австралии установили, что есть два способа восприятия того или иного товара. Первый связан с ванализом его внутренних качеств (вкус, текстура и аромат), а второй - внешними (упаковка, бренд, название). Ученые провели эксперимент. Во время исследования 75 людей угощали шоколадными изделиями разного вида, но одинакового качества и вкуса. Респондентам были розданы лакомства, завернутые в разную упаковку: забавную, повседневную, элегантную, вызывающую, с указанием уровня пользы и с информацией о премиальном статусе. Участники исследования оценивали вкус. В результате оказалось, что вкуснее всего был тот шоколад, который завернули в «дорогую» упаковку. Ученые пришли к выводу, что почти 60% людей оценивают вкус по внешнему виду.