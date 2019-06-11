Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус

Главная » Последние новости » Здоровье » Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус

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Ученые провели интересный эксперимент, в ходе которого подтвердили, что конфета в красивой обертке будет вкуснее, чем такая же, но в обертке похуже.