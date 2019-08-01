Определены продукты, способствующие нормализации работы кишечника
Нарушение баланса микробов в кишечнике способствует возникновению дисбактериоза. Чтобы избавиться от этого недуга, необходимо обогатить свой рацион некоторыми продуктами питания.
При дисбактериозе рекомендуется включать в рацион следующие продукты питания, информирует enovosty.com/news.
Квашеная капуста. Этот продукт – не только кладезь витаминов, но и отличный способ побороть вздутие и нормализовать обработку пищи кишечником.
Ананас. Экзотический фрукт содержит в своем составе уникальное вещество – бромелайн. Он способствует эффективному перевариванию пищи и обладает противовоспалительными свойствами. Фрукт рекомендуется употреблять только в сыром виде, также его можно добавлять в салаты.
Чеснок. В этом овоще есть инулин. Вещество способствует обогащению микрофлоры кишечника полезными бактериями. Помимо этого, в чесноке содержится кверцетин и хром, благотворно влияющие на работу ЖКТ.
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Кости животных. Бульон на кости – очень полезное блюдо для кишечника. В нем много коллагена и аргинина, которые улучшают функционирование слизистых оболочек.
Кисломолочные продукты. Бактерии, содержащиеся в кефире или йогурте, способствуют нормализации микрофлоры.
Помимо этих продуктов, рекомендуется включать в свой дневной рацион еще и яблочный уксус, яйца и спаржу. Блюда из этих продуктов также помогут избавиться от дисбактериоза.