Определены продукты, способствующие нормализации работы кишечника

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Нарушение баланса микробов в кишечнике способствует возникновению дисбактериоза. Чтобы избавиться от этого недуга, необходимо обогатить свой рацион некоторыми продуктами питания.

При дисбактериозе рекомендуется включать в рацион следующие продукты питания, информирует enovosty.com/news.

Квашеная капуста. Этот продукт – не только кладезь витаминов, но и отличный способ побороть вздутие и нормализовать обработку пищи кишечником.

Ананас. Экзотический фрукт содержит в своем составе уникальное вещество – бромелайн. Он способствует эффективному перевариванию пищи и обладает противовоспалительными свойствами. Фрукт рекомендуется употреблять только в сыром виде, также его можно добавлять в салаты.

Чеснок. В этом овоще есть инулин. Вещество способствует обогащению микрофлоры кишечника полезными бактериями. Помимо этого, в чесноке содержится кверцетин и хром, благотворно влияющие на работу ЖКТ.

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Кости животных. Бульон на кости – очень полезное блюдо для кишечника. В нем много коллагена и аргинина, которые улучшают функционирование слизистых оболочек.

Кисломолочные продукты. Бактерии, содержащиеся в кефире или йогурте, способствуют нормализации микрофлоры.

Помимо этих продуктов, рекомендуется включать в свой дневной рацион еще и яблочный уксус, яйца и спаржу. Блюда из этих продуктов также помогут избавиться от дисбактериоза.