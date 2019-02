Релігійні переслідування в Росії: Датчанину дали шість років в’язниці за “екстремізм”

Обласний суд Росії засудив Свідка Єгови Дениса Крістенсена до шести років позбавлення волі, що викликало обурення світової спільноти.

Обласний суд Росії засудив Свідка Єгови датчанина Дениса Крістенсена до шести років позбавлення волі за “екстремізм”, що, можливо, є найсуворішим прикладом переслідування свободи віросповідання в Росії за останні роки, – повідомляється в Associated Press , інформують Економічні новини.

Суд в Орлі визнав Дениса Крістенсена винним в екстремізмі, що зробило його першим Свідком Єгови в Росії, якого відправили до в’язниці. Крістенсен був затриманий під час поліцейського рейду на молитовному зібранні, яке він проводив в травні 2017 року. «Я не згоден з цим рішенням, це велика помилка», – сказав Крістенсен журналістам після винесення вироку в місті Орел. Його дружина Ірина Крістенсен додала: «Мені дуже сумно, що таке відбувається в Росії. Те ж саме може статися з кожним із нас».

Вирок був зустрінутий з жахом у всьому світі, в тому числі посольством США, яке висловило свою стурбованість і закликало Росію поважати релігійну свободу людини. Росія в останні роки використовувала свої неясно сформульовані закони про екстремізм, щоб переслідувати незгодних опозиційних активістів і релігійні меншини.

Нагадаємо, Росія офіційно заборонила Свідків Єгови в 2017 році і оголосила релігійну групу екстремістською організацією. Майже 100 членам організації пред’явлені звинувачення, а більше 20 осіб перебувають у в’язниці в очікуванні суду. Пол Джілліс, представник Свідків Єгови, сказав в заяві по електронній пошті, що Крістенсен не вчинив ніякого злочину і що він був засуджений «просто за сповідування своєї християнської віри». «Цей вердикт показує, наскільки крихкою стала релігійна свобода в Росії», – сказав Джілліс.

Представник посольства США Андреа Калан висловила стурбованість. «Глибоко стурбована шестирічним вироком, винесеним Свідкові Єгови Деннису Крістенсену», – написала вона в Twitter.

Deeply concerned by the six-year sentence imposed on Jehovah's Witness Dennis Christensen. We agree with President Putin that persecuting peaceful believers is utter nonsense, and call on Russia to respect freedom of religion. #ReligiousFreedom

– Andrea Kalan (@USEmbRuPress) 6 лютого 2019 р