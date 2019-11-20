Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

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В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до 10%, а за пять лет на этот сегмент будет приходиться почти половина всех продаж. Насколько близка перспектива внедрения скоростного интернета и пятого поколения мобильной связи 5G в Украине?

О том, что технология 5G будет доступна для использования в Украине в 2022 году, недавно заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, информируют Экономические Новости.

«Я думаю, что реально технология 5G у нас появится через три года. Такое же предположение высказывали и украинские сотовые операторы. В следующем году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет», — отметил Александр Шелест.

Шелест утверждает, что главная задача 5G – «выработать полезные кейсы», потому что связь пятого поколения предназначена прежде всего для бизнеса.

Ранее нереальным и нецелесообразным на сегодняшний день назвал внедрение связи стандарта 5G в Украине министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его мнению, в ближайшие год-два первоочередной целью должно быть завершение внедрения 3G и 4G.

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Напомним, операторы мобильной связи и власть уже договорилась о сотрудничестве в создании 4G-сети в Украине.

С 1 декабря 2019 по 31 мая 2020 года, как сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson планируют осуществить тестирование технологии 5G в шести городах Украина.

Тестирование 5G в диапазоне n78, по информации регулятора, будет осуществляться в Киеве в двух фирменных магазинах lifecell, расположенных на Бессарабской площади, и в ТЦ «Оушен Плаза», в Днепре — на Европейском бульваре, в Харькове — ул. Ярослава Мудрого, Львов — пр-т Свободы, Одесса — ул. Дерибасовская и в Черкассах — ул. Смелянская.

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Управление оборудованием базовой станции Radio DOT System будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью — доступ к публичной сети интернет выполняться без возможности осуществления голосовых вызовов.

Киевстар еще в конце апреля этого года продемонстрировал базовую станцию, оборудованную по новой технологии Massive MIMO (многолучевая активная антенная система) для сетей 5G. Станция была установлена ​​для тестирования в районе Национального технического университета Киева.

Преимущества 5G у Vodafone украинцы также могли оценить в конце апреля этого года. Во время фестиваля гейм-культуры WeGame 5.0 Vodafone и Nokia предоставили возможность на практике сравнить скорости 4G и 5G — посетители фестиваля смогли сыграть в виртуальный настольный теннис со скоростью 4G и 5G и сравнить возможности обеих технологий связи.

Игра в виртуальный настольный теннис, по информации Vodafone, была выбрана для тестирования не случайно.

«Пятое поколение мобильной связи позволяет загружать большие файлы и играть в игры в 4 раза быстрее, чем 4G. Это хорошо видно на примере такого быстрого вида спорта, как настольный теннис. Этот скоростной вид VR игры требует минимальной задержки. В режиме 4G движение мяча сложно увидеть, поскольку задержка сигнала достигает 40-80 миллисекунд, что соответствует уровню задержки в 4G, при таких условиях выиграть у компьютера практически невозможно. На скорости 5G игрок видит всю траекторию движения мяча, что дает возможность продемонстрировать молниеносную игру и победить», — отмечают в компании.

Планы и приоритеты

Полноценно начать пользоваться технологией 5G украинцы могли бы и с 2020 года. Еще в конце мая этого года председатель Национальной комиссии, осуществляющий госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, заявлял, что запустить в Украине мобильную связь пятого поколения реально уже 2020 года.

«5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны — это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно других необходимых частот — а это более 20 ГГц — будут определены этой осенью на WRC-2019 «, — написал он ранее на своей странице в Facebook.

Ключевым вопросом на подготовительном этапе к внедрению нового поколения связи Александр Животовский называл достижения договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с частотного диапазона 700-800МГц в низшие диапазоны.

Между тем, перед телеком-рынком президент Украины Владимир Зеленский поставил «задачу государственной важности» — развивать в национальном масштабе (с охватом сельской местности) 4G-связь.

Таким образом, все свои ресурсы мобильные операторы «бросили» на развитие 4G-сети.

Также на пути внедрения технологии 5G, по информации Vodafone, стало правило телекома о возможной смене технологий не чаще одного раза в 4 года. «В телекоме есть правило изменения технологий не чаще одного раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения», — говорят в компании Vodafone.

В то же время НКРСИ движется по своему плану. На WRC-2019 под технологию 5G были стандартизированы частоты диапазона n78. Выдать общенациональную лицензию на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 3400-3600 МГц НКРСИ планирует уже в ближайшее время на конкурсной или тендерной основе. Эти частоты, как отмечается на сайте ведомства, ранее принадлежавших компании FreshTel. 2895 разрешений на эксплуатацию РЭС НКРСИ FreshTel были аннулированы по решению апелляционного суда от 16 октября 2019 года. FreshTel эти частоты не использовала.

Также на своем последнем заседании НКРСИ согласовала без замечаний проект распоряжения Кабинета Министров об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G.

5G-пользователи

Сейчас крупнейшая в мире 5G-сеть — в Китае. Ее запустили 31 октября этого года сразу три китайских государственных оператора. Стоимость пользования — от 128 юаней (около 18 долларов) в месяц.

Стоит отметить, что планы китайцев по запуску технологии 5G в 2020 году, были ускорены из-за введения США санкций в отношении китайского поставщика оборудования 5G и технологического гиганта Huawei Technologies Co — операторы в США внедрили 5G в некоторых городах без использования оборудования Huawei. Сегодня полноценный 5G есть только в нескольких американских штатах.

В общем полноценный интернет пятого поколения, кроме Китая, запущен только в нескольких странах — Япония, Корея, Катар, Монако. Запустить 5G в Евросоюзе планируют в 2020 году. Только для стран ЕС стоимость развертывания сетей 5G оценивается в $63,1 млрд.

Между тем, производители смартфонов всеми силами пытаются подогнать свои модели под технологию 5G.

Свои планы выпустить самый дешевый флагманский смартфон 5G стоимостью 500-600 долларов в 2020 году озвучила финская компания, владеющая правами на брэнд Nokia.

На такие планы Nokia сразу ответили Motorola и OnePlus — в компаниях заявили, что смогут также выпустить смартфоны с поддержкой 5G в таком же ценовом диапазоне — от 500 до 600 долларов.

В конкуренцию «на самый дешевый смартфон с поддержкой 5G» намерен ворваться и HMD Global. Здесь также говорят о цене в 500 долларов.

На сегодняшний день смартфоны с поддержкой 5G уже производят Samsung и LG Galaxy Note 10 Plus 5G стоимостью от 1300 долларов, а LG V50 ThinQ 5G — примерно 1000 долларов.

Более 10 смартфонов с поддержкой сети пятого поколения уже в следующем году планирует выпустить Xiaomi. Сейчас в ассортименте Xiaomi есть две модели с поддержкой 5G — Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G в высоком ценовом сегменте.

Первые три модели смартфонов с поддержкой технологии 5G — iPhone 12 в Apple должны появиться в третьем квартале 2020 года.

Последний смартфон от OnePlus OnePlus 7 Pro также имеет поддержку 5G. Цена этой модели — от 700 долларов.

Китайский производитель Huawei выпустил Mate 20 X 5G. Его стоимость — от 1000 долларов. К выпуску планируется еще несколько моделей с поддержкой 5G.

Всего в мире насчитывается уже более 20 моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сетям.

В Strategy Analytics считают, что доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до 10%, а за пять лет на этот сегмент будет приходиться почти половина всех продаж.

Планируется, что к 2035 году инфраструктура 5G-сетей будет поддерживать 22 млн рабочих мест по всему земному шару, а её вклад в глобальный ВВП за период с 2020 по 2035 год окажется сопоставим с нынешним размером экономики Индии, который равен $2,4 трлн.

С развитием 5G значительно возрастут доходы Интернета вещей (IoT). В 2020 году они могут достигнуть отметки в $1,7 трлн.

Согласно «правилу десяти лет» появление сетей 6G следует ожидать к 2030 году. Ожидается, что скорость передачи данных следующего поколения мобильного интернета будет 10-11 Гбит/с, а задержка — 1-10 милисекунд.