Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина

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Современная женщина сочетает в себе ум, силу, нежность, собранность, креатив, логику, мириады талантов… Она, словно симфонический оркестр с разными группами инструментов, который исполняет непростое, но целостно-гениальное произведение

Современный мир отнюдь не совершенный, он до краёв переполнен несправедливостью, жестокостью, дискриминацией… Но каждый день прекрасные и сильные женщины, невзирая на трудности и преграды, делают его лучше и уютнее. Они давно сделали словосочетание «женщина должна» архаичным, ведь точно знают, что никто никому ничего не должен. Политики, экономисты, психологи, спортсменки, бизнес-леди, артистки, писатели, юристы, медики, — Женщины способны творить и вытворять, спасать и созидать. Они не дают «сломаться» нашей планете и точно знают, кто такая Современная Женщина. Своими размышлениями на эту тему украинки поделились с «Экономическими Новостями»

Инна Совсун, заместитель председателя партии «Голос». Инна ведет постоянную борьбу со стереотипами, дискриминацией в любом её проявлении и сексизмом, в том числе и в Раде. Ну и, конечно же, – это яркая женщина и современная мама с очаровательной улыбкой и горящими глазами:

«Для мене немає єдиного узагальненого образу Української жінки. Чому? Тому що жінки в Україні різні, з різними мріями, різних національностей, з різними сімейними статусами… Вони мають різні уявлення про те, що вони хочуть робити в житті, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Але я би хотіла, щоб їх об’єднувало одне — щире прагнення до того, щоб їх позицію і їх право бути собою поважали. На превеликий жаль, сьогодні це не завжди трапляється в українському суспільстві. Ми бачимо, що жінки залишаються великою мірою дискримінованими на всіх рівнях. В економічному це виражається у тому, що вони заробляють щонайменше на 25% менше, ніж чоловіки. Їм набагато складніше отримати вищі посади, складніше потрапити в органи влади. Так само ми бачимо, що жінки стикаються з сексистськими випадами проти себе, публічними та не публічними. Жінки стикаються з нав’язуваннями певних рольових моделей, коли ти маєш відповідати певному стандарту. Мені хотілося би, щоб ми пам’ятали, що жінки різні і вони мають право на те, щоби бути самими собою. 8 березня — це день, коли ми повинні згадати про право бути собою, право не бути пригніченою, не бути дискримінованою».

Ирина Верещук, депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны. Иногда складывается впечатление, что Ирина может находиться сразу в нескольких местах. Политика? Съемки? Рукопашный бой и карате? Этой женщине всё по плечу:

«Для мене бути сучасною жінкою — це означає мати вибір у всьому. У професії, у особистому житті, ми маємо право обирати. І, звичайно, бути обраною)) також, ми можемо розраховувати на підтримку і солідарність інших жінок, всупереч усталеному стереотипу, що жінки не схильні підтримувати одна одну. Я це кажу з свого досвіду виборчих кампаній, які я проходила. Сила сучасної жінки у її гнучкості, здатності до якісних змін і можливості продемонструвати свої вміння суспільству».

Екатерина Рыбаченко, генеральный директор холдинга «Агро-Регион». Это единственная женщина, которая является членом президиума «Украинского клуба аграрного бизнеса», поддерживает школы для молодых агрономов, проект для ветеранов АТО TractorEast, агротехнологический парк TerminalZ… Трудно поверить, но при таком графике, у деловой леди остаётся время для её большого увлечения – искусства. Екатерина также поддерживает молодых украинских художников.

«Быть современной женщиной — быть в состоянии постоянного движения и самосовершенствования: все время учиться, меняться, прогрессировать, быть технически подкованной, любопытной, открытой, быстрой. При этом, сила современной женщины, как и 1000 лет назад, конечно же, в красоте, как внешней, так и внутренней».

Зоряна Скалецкая, украинский юрист в области биомедицинского права, доктор правовых наук, экс-министр здравоохранения Украины. Она умная, смелая, умеет быстро принимать решения даже в самых непростых ситуациях:

«Що для мене бути сучасною жінкою? Бути людиною! Не думаю, що варто розділяти. Сучасний світ доволі складний, розшарований, нас поділяють за віком, статтю, освітою, сферою діяльності, матеріальним станом. Ми перш за все люди, ми рівні, хоч і різні. В нас є мрії та цілі. Треба до них йти та не боятися складнощів. Коли я ще навчалась, мені ніхто не міг дати відповіді про правове регулювання у галузі біотехнологій, адже держава була усунута від цих процесів. Мене ця тема цікавила, я хотіла дізнатись про неї більше і дізналась. Я не знала польської, коли поїхала писати дисертацію у Польщу із місячним сином. Мені казали, що в Україні немає науки, та я повернулась і пішла викладати у Могилянку. Головне — йти до того, що тебе цікавить і не зважати на сумніви інших. Також вважаю, що у вирі подій важливо втримувати баланс між професією та особистим життям. Кажуть — пішла в науку чи кар’єру і все, загубили людину, не буде в неї повноцінного життя. Так не має бути. Треба обов’язково пам’ятати про себе. В літаках не дарма кажуть «спочатку одягніть маску на себе, а потім на дитину». Якщо я в рівновазі, щаслива, наповнена, тоді я можу щось дати іншим, повноцінно працювати, змінювати світ. Прочитала лекцію — з’їж яблуко чи щось корисне, потурбуйся про здоров’я. Запустила проект – сходи в перукарню. Треба одночасно і бути професіоналом, і берегти здоров’я, і мати стосунки, і займатись власною особистістю. Сучасні жінки вміють це все поєднувати».

Оксана Драчковськая — писательница, журналистка, общественная активистка. Автор повести «Нянька/Ненька», романа «Зілля», пьесы «Рождество» (первая премия Международного литературного конкурса «Коронация слова»), сказки «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама», отмеченной «Коронацией слова» как лучший инклюзивный рассказ:

«Міжнародний жіночий день — це не свято. Так само, як не є святом Міжнародний день захисту дітей або день людей з інвалідністю. На жаль, жінки, як і діти чи люди з інвалідністю в сучасному світі (а в нашому суспільстві зокрема), ще потерпають від дискримінації. Я часто думаю про це, коли йду взимку вулицями свого міста і бачу, як сніг прибирають самі тільки жінки. Тим часом на керівні посади всіх рівнів, від начальника жрепу до заступника міського голови, призначають чоловіків. Такий собі збочений варіант рівності: віддати жінці важку фізичну працю, але прийняття рішень залишити за чоловіками… Жінки в Україні досі масово зазнають домашнього насильства. У нашому місті є спеціальний центр «Мрія Марти», призначений для таких жінок, вони втікають туди від сімейної тиранії, і він завжди переповнений… А сила жінки в тому ж, в чому і сила чоловіка. У тому, щоб брати відповідальність насамперед за своє власне життя, але також і за життя навколишнього соціуму. В тому, щоб не боятись, не мовчати, пам’ятати про свої права і захищати їх».

Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», глава комитета корпоративной безопасности группы компаний «Октава», гендиректор Nota Group, член правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, координатор сообщества Women in Security, которое поддерживает женщин в построении успешной карьеры в индустрии безопасности, адвокат. А также – неисправимый оптимист и просто профессионал с большой буквы:

«Для меня быть современной женщиной значит искусно держать баланс между своей сильной – мужской стороной и уровнем своей женственности. Если говорить с точки зрения физиологии, не дать зашкалить тестостерону на пути к профессиональным победам. И женская сила именно в том, что мы можем – а временами это очень полезно – позволять себе быть слабыми».

Лариса Мороз, главный инфекционист Винницкой области. Именно она стала автором первого в Украине протокола лечения COVID-19. Благодаря таким женщинам, которые оказались на передовой в войне с коронавирусом, у этого врага нет шанса на победу:

«В сучасних умовах жінки все частіше стають лідерами в різних галузях, залишаючись при цьому чарівними. Я хочу побажати всім здоров’я!»

Анна Просветова, психолог, автор детских развивающих программ, автор и ведущая обучающих курсов для родителей по системному и гармоничному воспитанию детей. Она знает все секреты идеальных родителей, а также может подобрать пароль к любому человеку

«Быть современной и сильной женщиной – это быть собой. Той, какая ты есть. В том размере, форме и возрасте, который есть и который комфортен тебе, а не навязан кем-то. С теми увлечениями, стремлениями, интересами, которые близки тебе, а не придуманы обществом. Быть современной и сильной – это не переделывать себя в угоду трендам. Не идти на поводу у чьих-то стереотипов о том, какой должна быть «настоящая женщина». Быть сильной – это забить на то, что ты не соответствуешь стандартам. Быть сильной – это быть не удобной, а счастливой».

Светлана Мирвода, украинская певица и бандуристка, народная артистка Украины, член Всеукраинского женского общества имени Елены Телиги. Это Женщина, излучающая свет, а её романсы звучат, как сама весна.

«Так, хочеться завжди бути сучасною, незалежно від віку. Це зовсім непросто, адже ніхто не відміняв жіночність, привабливість, гнучкий розум і сучасній жінці потрібно над цим працювати! Для мене — це щоденні фізичні вправи: від 5 перлин тибетських монахів вдома до вправ за Норбековим на стадіоні. Плавання у теплу пору року і занурення в ополонку в холодну, але до цього необхідно свідомо підійти.. І найголовніше – система: не раз на місяць, а майже щодня. Ніяких дієт, а рух, рух і ще раз рух. Тістечка, тортики, цукерки і коньяк в міру — все дозволяю собі. Але ніколи їжа не була на першому плані, це просто фізіологічна потреба, яку треба вчасно, без фанатизму задовольняти. Більш цікавим для мене є духовний харч: цікава сучасна література — українська і зарубіжна, театр, спілкування з друзями. Охайність і гармонія в одязі, поменеше тьмяних, темних кольорів. Здоров‘я і енергію треба вчасно відновлювати, поменше скаржитись, бідкатись, скиглити і шукати винних у своїх невдачах. В усіх аспектах життя — постійна праця, особливо над собою… Треба намагатися підтримувати в собі відчуття задоволеності життям, хоча б усвідомлювати важливість щасливих моментів і саме на них акцентуватися».

Полина Веллер, дизайнер, которая в своём творчестве практически не использует классические материалы, постоянно работает с арт-тематикой. На Ukrainian Fashion Week 2021 неординарная Полина использовала для декора нарядов традиционный узор крымских татар – ойму. И это было невероятно!

«Быть Современной Женщиной — значит быть сейчас и здесь, коммуникабельной, уходить от предвзятости и не искать легких ответов. Любить и позволять любить».

Теревега Евгена, владелица успешного бренда одежды Arjen, который является одним из крупнейших масс-маркетов в Украине. Кроме того, Евгена — крутой блогер, которая каждым постом заряжает и вдохновляет:



«Сучасна жінка… Хммм… Яка вона?!?!? Яка Я?!?!? Кожного дня я беру себе в руки…Чи то дощ, чи то сонце…Це як суцільна боротьба… Всередині. Я можу горіти… Але, ні в якому разі, це не відобразиться назовні… Ця розповідь буде виключно про мене… І можливо ТИ впізнаєш в моїх словах СЕБЕ…А можливо, ТОБІ просто це необхідно було прочитати!!! Насправді сучасне життя цікаве…

Воно нереально швидке, і потрібно бути в постійній динаміці, в одному з ним ритмі і темпі!!!!Як це можливо?- Самодисципліна…Я прокидаюсь зі сходом сонця(це нереальний кайф)… 6-8 годин сну проооосто необхідний для повноцінного відновлення…До 15:00 Я займаюсь власним бізнесом в модній індустрії,а саме- Arjen виробництво і продаж жіночого, СУЧАСНОГО одягу)))

Друга половина дня для саморозвитку(книги,різні курси),хобі(вокал),спорт(обов’язково важливий для мене)…

Вечір для сім’ї,друзів,душевних розмов або самоізоляція від всіх і всього…

Мені важливо,необхідно побути іноді наодинці…Сучасна жінка — це суміш впевненості, краси, розуму, духовності, щирості, відкритості до всього, особливо нового… Це поєднання загартованого характеру з ніжністю і любов’ю, яку щодня відаєш сім’ї! Це жінка, яка не боїться не сподобатись… Не відповідати чиїмось вимогам…

— Вона знає, що красиво — це зсередини…І смачно те, що хочеться, навіть якщо вночі…

— Вона знає з ким говорити, і за кого молитись… І все з душею…

— Любить лише тих, хто любить…

— Лягає в ліжко з тим, з ким неможливо заснути))) Навіть якщо втомлена)))…

— Робить крок назад від тих хто відштовхує, тримає відстань…

— Говорить лише про важливе, правду…

— Уважно слухає тишу… Себе…

— Таку жінку по одному її погляду можна впізнати…

PS. Таких жінок я зустрічаю щодня… Їх все більше. Самодостатніх, сучасних…»

Оксана Городинская, известная мастерица вытынанки, писанки и живописи, общественный деятель. Одаренная художница возглавляет Дом творчества в Могилеве-Подольском, где работает единственный в Украине общественный музей украинской вытынанки. Благодаря таланту таких женщин, истоки народного искусства в Украине никогда не иссякнут.

«Сучасна жінка незалежна і дієва. Вона воїн, політик, державний діяч. Але вона ЖІНКА… Богиня і рабиня… Може належати повністю дитяті, чи коханню… Але вирішити має ВОНА. І вона вирішує бути їй сьогодні ніжно-романтичною і беззахисною, а чи завойовувати світ розумом, хитрістю і наполегливістю».

Инна Кожун, бортпроводница, которая даже в небе не забывает о земных проблемах. Например, о тестировании косметики на животных или загрязнении окружающей среды. К тому же, страничка o_panno_inno уютная, как какао на кокосовом молоке февральским вечером

«Сучасна жінка — це це, на мою думку жінка вільна яка дійсно має певну свободу. Сьогодні вона може вирішити, ким їй бути, щоб бути щасливою Працювати над своїм проектом створювати свій бізнес стати мамою чи бути музою для когось. Сучасна жінка не звертає увагу на всі ті «потрібно» від соціума. Вона сама знає що їй потрібно Почитати книгу чи подивитися нове відео Дед замість того, щоб помити кухнь — легко! Ні вона сама, ніхто інший її не засудить за те, що вона не «класична дружина». Їй приносить задоволення обирати нові лодочки під сукню, новий матовий блиск для губі то же день вона мчить міняти масло у своїй автівці, а по дорозі заїде в «Епіцентр» за WD40, бо вже давно хотіла змастити двері. Вона, здається, вміє майже все! Вона зіграє дурненьку, коли потрібно, а вже ввечері буде стукати по столу, наводячи агрументи за Навального. Зараз лише дурний може сказати на сучасну жінку, що їде за кермом дорогої машини — «насосала», бо сучасна жінка вже давно навчилася ризикувати, відкрила свій бізнес і заробляє свої немалі кошти. Сучасна жінка жартує про що хоче. І вже забула про «що ти таке говориш? Ти ж леді!» Сучасна жінка стирає кордони старих шаблонів і сама від цього кайфує»!

Каждый может относиться к 8 марта по-своему. Дарить или принимать в подарок гвоздики или дорогие гаджеты, выходить на акции за права женщин или же вообще никак не выделять этот день и смело посвятить его рутине. Но, в любом случае, никогда не лишним будет напомнить о ценности свободы и равенства. Как и не лишним будет сделать комплимент маме, любимой женщине, подруге или коллеге. И, главное, не забывать о том, что каждая история успешной женщины имеет разные страницы. Порой жизнь выбивала из-под ног почву, испытывала на прочность, заставляла сомневаться во всем и во всех… Потому важно никогда не сдаваться, вставать и подавать руку другим. И помнить — мы только в начале нашего пути!