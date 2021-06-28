Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021

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В этом году «ранний май» растянулся на два месяца и «откусил» почти треть долгожданного лета. Тем не менее, погода начинает налаживаться, между грозами и ливнями проступает солнце. Это значит, что поклонники отдыха в Украине начинают подыскивать места для отпуска.

Опрос, проведенный в рамках исследования туристического рынка «Электоральные настроения. Еженедельный отчет», показал, что в 2021 году 53% украинцев намерены отдыхать именно на территории своей страны, мониторя билеты в Одесскую, Львовскую, Запорожскую и Закарпатскую области. Примечательно, что большинство украинцев с более высоким уровнем дохода считают нашу страну туристически привлекательной и потому не желают проводить отпуск за её пределами. Это при том, что у них есть опыт путешествия за границей и им есть с чем сравнивать. К тому же, пандемический год с закрытыми границами позволил многим украинцам наконец-то открыть свою страну.

По словам директора и сооснователя туроператора «Бомба-тур» Игоря Колоса, начиная с июля 2020 года, основной поток туристов оценивал сервис родной страны: «Туристы посещали курорты Черного и Азовского морей, путешествовали в Карпаты и Закарпатье, приезжали на чашечку кофе «на вынос» во Львов или в столицу. И правда, цены на отдых, примером, в Карпатах, были очень демократичными. У нас тур на неделю с экскурсионной программой обходилася в районе 3000 гривен. Согласитесь, возможность отдохнуть в родной стране замечательная, а главное, — очень бюджетная. Потому я уверен, что все те, кто не хочет сдавать ПЦР-тесты для выезда за границу, могут отлично провести время в Украине, наша страна действительно достойна внимания. Главное помнить – от персональной ответственности каждого из нас зависит безопасность и эпидемиологическая ситуация в Украине».

Так куда же можно отправиться на отдых, чтобы не сожалеть о потраченном отпуске и деньгах? Солнечные пляжи, карпатская прохлада, памятники истории, лечебные санатории? Выбор действительно велик, потому нужно разобраться со всеми тонкостями, продумать детали и бюджет. Экономические Новости изучили самые интересные и удобные варианты отдыха, а также – актуальные цены этого сезона.

Моря исцеляющие чары

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В этом году погода немного сдвинула начало сезона, но на курортах в 2021 ожидают серьезный поток туристов. К тому же, эксперты советуют задуматься о турах в сентябре, который, к примеру, в прошлом году был очень жарким во всех смыслах этого слова.

Если вы хотите подобрать максимально бюджетный вариант отдыха на море, специалисты в этой сфере рекомендуют выбирать Азовское побережье. Например, — Арабатскую Стрелку, Геническ, Бердянск, Урзуф, Юрьевку.

Есть и более комфортные места для отдыха, где ценовая планка не опускается даже в пандемические и постпандемические времена. Например, — Федотова коса, где расположены базы отдыха с очень комфортными условиями. Этот курорт рекомендуют для семейного отдыха с детьми: неглубокое теплое море, приморский степной климат, детские площадки… Стоимость отдыха без питания в 2021 году на элитных базах обойдется от 900 до 3200 гривен за сутки. Вместе с тем, можно подыскать и жилье в частном секторе, где цена за сутки стартует от 200 гривен. Для отдыха большой компанией рекомендуют присмотреться к коттеджам, которые в среднем обойдутся от 1000 до 1700 гривен за сутки. Кроме того, этот курорт на Азовском море частенько выбирает молодежь, так как рядом находится Кирилловка, где можно найти огромное количество развлечений на любой вкус: ночные клубы, рестораны, кальяны прямо на берегу моря, аквапарк и многое другое.

Если вы все же предпочитаете отдых на Черном море, здесь подыскать вариант на любой вкус и кошелек ещё проще. Несомненно, самым популярным местом отдыха уже который год является Одесса. Ради особого колорита этого солнечного города, приезжают люди не только со всей Украины, но и из-за рубежа. Тем не менее, здесь стоит учитывать тот факт, что стоимость отдыха в «жемчужине у моря» растет на протяжении всего лета. Сейчас можно снять жилье не очень близко к морю, начиная от 400-500 гривен за сутки, к августу уже сыскать вариант дешевле 1000 гривен – задача со звездочкой. А вот номера в гостиницах на берегу обойдутся от 1800 до 6000 гривен за сутки. К тому же, питание в Одессе куда дороже, чем в других курортных городках Украины. В среднем, за обед на одного человека нужно заплатить 300 гривен.

В 35 километрах от красавицы Одессы находится село Санжейка, которое в последние годы стало настоящей «меккой» для украинского туриста. Невероятная красота этого курорта манит людей с разных уголков страны, даже несмотря на то, что почти все базы села находятся отдаленно от пляжа и спуск к морю обустроен только в центре населенного пункта. Зато фото явно украсят соцсети, а цена – не нанесет существенную брешь семейному бюджету. Жилье в Санжейке 2021 в низкий сезон обойдется от 100 гривен за номер эконом и до 1500 гривен за отдельно стоящий дом в высокий сезон.

Сдвигая горы

Часто отдых в Карпатах у украинцев ассоциируется с зимним периодом, душистым глинтвейном и лыжами. Тем не менее, летний релакс в карпатской прохладе – это нечто незабываемое. Чарующая природа, увлекательные походы, сбор грибов и ягод, и уникальное гастрономическое разнообразие – есть огромное количество причин провести отпуск 2021 именно здесь.

Отдых в селе Татаров в Яремчанском городском совете Ивано-Франсковской области – это просто отличный вариант для отпуска с детьми. Отменный климат, красота величественной реки Прут, а также – покатушки на лошадях или пони, — это только маленькая часть причин, по которой семьи выбирают это место для отдыха в Карпатах. Средняя стоимость номера в трехзвездном отеле Татарова составляет 1990 гривен.

Если вы хотите посетить Карпаты ради уникальной местной кухни – смело выбирайте Гуцульщину. Здесь можно снять номер или усадьбу, где предложат полноценное трехразовое питание с баношом, грибной юшкой, варениками с творогом и другими местными вкусностями. Цена за комнату в номере стартует от 1000 гривен за сутки. К тому же, здесь могут предложить разнообразные экскурсии, например – на сыроварни или винодельни.

Классика отдыха в Карпатах – это, конечно, Буковель. И хоть этот топоним в Украине давно стал синонимом слова «дорого», всё же поток туристов с каждым годом только растет. Тем более, лето здесь считается низким сезоном, потому цена становится более приятной в сравнении с зимой. Отель «Запорожская Сечь», «Урочище Вишня», коттедж «Калина», арт-отель «Выкрутасы», — выбрать место для отдыха несложно, даже если забыли заранее забронировать номер.

Кроме того, Карпаты и Закарпатье славятся древними таинственными крепостями и мистическими дворцами. Но есть там одно поистине уникальное место, которое непременно стоит посетить. Речь идет о легендарной крепости Тустань. Сейчас эта локация стала туристической «меккой», здесь обустроили площадку для детей, бесплатный паркинг, открыли кафешки и верёвочный парк.

ALL INCLUSIVE по-украински

Еще один весьма популярный, хотя и относительно новый отдых в Украине — ALL INCLUSIVE. Тот самый, ради которого наши граждане из года в года летят на далекие берега Турции и Египта. Украинцы, вдохновившись опытом своих зарубежных коллег, создали новый уровень курортного отдыха. Это удобно тем, кто во время отпуска не желает думать о готовке еды или о том, чем развлекать себя или детей. В таких отелях предлагают питание по типу «Шведский стол», есть лаундж-зоны, детские площадки и аниматоры, которые займутся нескучным досугом. Стартовала эпоха ALL INCLUSIVE по-украински в Коблево, здесь можно заселиться в отель WHITE HOUSE, Vital Park или Happz Land Hotel. Цена на отдых стартует от 800 до 5000 гривен за сутки, в зависимости от сезона.



WHITE HOUSE



Vital Park

Отдохнуть в Затоке ALL INCLUSIVE можно, примером, в Ruta Resort & Event Hotel. Здесь стоимость проживания за сутки – от 2300 до 5200 гривен. Такой же вариант отдыха предлагают и в Закарпатье.

Исцеление души и тела

Отпуск – это отличная возможность не только пополнить коллекцию воспоминаний и наполнить ленту в социальных сетях. Это также отменная возможность подлечиться, тем более, учитывая непростое ковидное время, когда каждый осознал, что нет ничего важнее здоровья. Тем более что украинские здравницы сегодня не уступают своим зарубежным «коллегам».

Лечебную минеральную воду можно найти в Трускавце, Моршине, Сваляве, Сходнице, Миргороде, Шаяне, Хмельнике. Эксперты рекомендуют перед тем, как выбрать конкретный санаторий изучать не только красоту локации и цены, но и посоветоваться со своим лечащим врачом. В зависимости от бюджета, можно приобрести полную путевку или же подыскать бюджетное жилье и посещать исключительно процедуры. В среднем же, цена санатория в Украине 2021 составляет 1000 – 1200 гривен за сутки. Десять дней отдыха и лечения с питанием и проживанием в среднем обойдется в 10000 – 12000 гривен. Но опять-таки, все зависит от целей и возможностей: сейчас в Украине есть много полугосударственных санаториев, где всё пропитано советским «шармом». Вместе с тем, есть современные санатории, как вот «Риксос Прикарпатье» в Трускавце, где стоимость отдыха за сутки может достигать 21 900 гривен.

Уникальные места неизвестной Украины

Если горы и моря – слишком банально, можно познакомиться с уникальными красотами нашей страны. Конечно же, делать это удобнее на автомобиле, но можно подобрать и другие варианты, самостоятельно или же с помощью туроператоров.

Вы когда-то слышали о маленьком городке Бучач на Тернопольщине? Если нет, то лето 2021 – отличная возможность срочно это исправить. Туристы могут оценить интересные архитектурные сооружения и сакральные объекты, услышать басни и легенды, которые буквально витают здесь в воздухе, познакомиться с историей этого старинного города. Еще одно место, которое непременно нужно посетить – Лядовский скальный монастырь в Винницкой области, который «окрестили» Украинским Афоном. Если же этим летом дороги заведут вас на Харьковщину, тогда нужно посмотреть на Поющие террасы, которые находятся в поселке Городнее. Благодаря оригинальной форме, любой звук здесь усилится в несколько раз, и это очень интересно. Любителям активностей, которые решили этим летом сплавляться по Днепру, нужно увидеть остров Инь-Янь, форма которого напоминает знаменитый китайский символ женского и мужского начала. Ну и обязательно загадайте желание. А вообще, загадывать желание можно абсолютно в каждой точке страны, ведь в таких красотах они просто обязаны сбываться.