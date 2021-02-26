Законопроект «О системе общественного здоровья»: будут ли насильно вакцинировать украинцев

Главная » Общество » Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Закрыть Отправить

К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму сейчас пытаются протащить в Украине, но и в Европе постоянно заводят разговоры о разного рода "ковид-паспортах". Хотя буквально недавно Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая гарантирует свободу вакцинирования и запрещает дискриминацию по признаку вакцинированности, равно как запрещает ограничение свободы передвижения в зависимости от наличия или отсутствия так называемых "вирус-паспортов".

Но несмотря на это, через Верховную Раду стараниями мощного авторского коллектива во главе с одиозным «слугой народа» Михаилом Радуцким, хозяином частной клиники «Борис», а ныне целым главой комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, проталкивается законопроект №4142 «О системе общественного здоровья». Не вдаваясь в подробности, отметим, что авторский коллектив этого нормотворческого сочинения представляет чуть ли не все фракции и группы парламента и включает ряд колоритных персонажей, например, Лесыка Довгого. Правда, очень многие фракции за этот проект на дали голосов вообще…, информируют Экономические Новости.

Этот норматив посвящен, что называется «всему и сразу», его детальный анализ в одном тексте едва ли возможен и не является предметом настоящего очерка. Отметим лишь, что проект получил достаточно критическую оценку Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Но это отнюдь не помешало парламенту 4 февраля под шумок обострения внутриполитической ситуации, тарифных протестов и прочего принять его в первом чтении 242-мя голосами.

Детально с законопроектом и выводами Главного научно-экспертного управления парламента можно познакомиться на сайте Верховной Рады.

А мы обратим внимание на некоторые частности, которые в это «все и сразу» были вмонтированы и касаются вакцинации и предлагаемого режима введения карантина, который противоречит не только Конституции, но также правилам приличия и просто здравому смыслу.

Читайте: В Евросоюзе приняли решение по паспорту о вакцинации от COVID-19

Спекуляции на вакцинациях

В настоящий момент в Украине обязательна вакцинация против 10 инфекционных болезней: гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит (свинка), гемофильная инфекция. Эти прививки, внесенные в календарь, делаются бесплатно, за счет госбюджета. Теперь намерены добавить еще одну — от пневмококка.

Но сразу же возникает вопрос. Допустим, прививку не сделают за счет бюджета, например, их не закупят, как это было при Супрун, но при этом требование предоставить справку не снимается, и ребенка не допустят к занятиям в школе, о чем далее. В результате, люди будут вынуждены делать прививки в частных клиниках за большие деньги, а механизм компенсации в законопроект не заложен. Это очень похоже на негласный переход к платной вакцинации интересах частно-медицинского лобби, которое представляет тот же Радуцкий.

Читайте: Вакцины от COVID-19: Американские военные медики тестируют вакцины на приматах

Предлагается упразднить презумпцию согласия на вакцинацию. Иными словами, родители должны заранее предупредить агентов, проводящих вакцинацию, то есть родильный дом, детский сад, школу, о своем отказе вакцинировать ребенка. В противном случае, вакцинация производится без согласия родителей.

Вообще, сама по себе постановка вопроса об обязательной вакцинации является весьма неоднозначной. Ведь многим вакцинация может быть противопоказана по естественным причинам, например, из-за аллергических реакций, чреватых тяжелыми последствиями. Поэтому, прежде чем колоть всех без разбору, надо, как минимум, установить индивидуальную реакцию ребенка на тот или иной препарат, и дело тут уже не только и не столько в мнении родителей, которое чаще всего является некомпетентным. С другой стороны, возможные тяжелые последствия вакцинации для тех, кто вакцинирует всех без разбору в тех или иных, часто далеких от благородства целях, являются страшными только тогда, когда за эти тяжелые последствия наступает неотвратимая ответственность. В атмосфере всеобщей коррупции и безнаказанности неотвратимость ответственности никого особо не пугает, а в наличие совести и профессионализма никто особо не верит. Именно отсюда проистекает растущий нигилизм по отношению к вакцинации. В свою очередь, в советское время подавляющее большинство родителей вполне лояльно относились к вакцинации, поскольку доверяли медикам и медицине в целом, хотя и тогда имели место разные случаи, но они считались именно отдельными случаями.

«Божья Радость» или кто привозит «Covishield» в Украину

Ярчайшей иллюстрацией к вышесказанному может служить завозимая сейчас в Украину индийская вакцина «Ковишилд» производства Serum Institute of India («Серум Инститьют оф Индия»). Сайт «АстраЗенека» называет это препарат вакциной для стран с низким и средним уровнем дохода. Относительно вакцины «Ковишилд» существует много неоднозначной информации в медиа и экспертной среде. Сомнения о ее надежности, вопросы к фирме-заявителю ТОВ «Грейс оф Год» (в переводе с англ. – «Божья Радость») для регистрации в Украине, соответствие ее оригинальной вакцине COVID-19 Vaccine AstraZeneca COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) высказывает на своей странице в facebook Андрей Волянский – главврач частного медцентра, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова.

Индийская вакцина, выпускаемая по лицензии «Астра-Зенека» и оригинальная вакцина — это одно и то же?

Векторная технология довольна сложна и я предполагаю, что индусы получили от АстраЗенека полный технологический цикл генно-инженерного этапа. Могут ли индусы что-либо сделать не так? Контролируют ли англичане производственный процесс и готовый продукт? В какой степени? Ответов пока нет. Известно, что для программы вакцинации нищих стран covax индусі собираются дать ни много-ни мало — миллиард доз.

Спасибо, Sasha Radionov за ссылку на материал apteka.ua: «…Национальное агентство по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa) Бразилии, разрешившее применять Covishield, в презентации, посвященной результатам своей экспертизы, сообщило буквально следующее: банки клеток SII и AstraZeneca отличаются. «Это означает, что продукты, произведенные этими двумя производителями, на самом деле имеют разное непосредственное происхождение и, следовательно, могут представлять собой разные продукты, даже если они имеют схожие характеристики. В отличие от AstraZeneca, с трудом согласившейся в последние дни поставить в ЕС 39 млн доз вакцины в течение І кв., SII, устами своего главного исполнительного директора Адара Пунавалла (Adar Poonawalla) заявляет о готовности поставить в тот же период 40–50 млн доз Covishield. Для стран за пределами ЕС важно, что это – не та вакцина, которая получила одобрение европейского регулятора.»

Нашел слепое рандомизированное исследование 2/3 фазы, проведенное в Индии с конца августа 2020 до конца января 2021. В нем ПРЯМО сравнивали иммуногенность через месяц после второй дозы Covishield и Oxford/AZ- ChAdOx1.

Intervention — Covishield (SII-ChAdOx1 nCoV-19) vaccine

Comparator Agent — Oxford/AZ-ChAdOx1 nCoV-19 vaccine

Смущает незначительное количество вакцинированных — 400 человек для оценки иммуногенности и 1200 человек для оценки реактогенности. Результатов пока не вижу. Может у кого-то есть более полная информация.

22.02 зарегистрированы 2 вакцины. Сайт ДРЛЗ на 8-00 24.02.21 пока лежит (на нем должны быть размещены украинские инструкции всех зарегистрированных препаратов). Интересно ООО «Grace of god» (заявитель «Covishield») — ЭТО КТО? Прокладка для сброса прибыли? Такая схема применяется для индийских вакцин, заявитель — никому не известное ЛТД. При этом у «Комирнати» заявитель сам Пфайзер.

Очевидно, что навязывание именно такой вакцины, купленной, по слухам, по неадекватно высокой цене, вызовет отрицательную реакцию даже у твердых приверженцев вакцинирования, которые готовы вакцинироваться, но совершенно не намерены с риском для своего здоровья становиться подопытным материалом, а также есть вопросы к профессиональным и управленческим качествам чиновников, которые лоббировали покупку этой вакцины. Индийская вакцина «Ковишилд», которую украинские власти некорректно называют «АстраЗенекой», прибыла в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз. Утром 24-го ее начали развозить по регионам.

Сертификаты вакцинации для въезда в ЕС

В Евросоюзе решили идти по схожему пути, что и в Украине. Так 25 февраля Евросоюз принял историческое решение — к лету в ЕС введут сертификаты вакцинации. Ангела Меркель рассказала, что документ будет электронным и внедрят его примерно через три месяца — то есть к лету. Разработку начнут в ближайшее время. Меркель не стала уточнять, какие преимущества этот документ даст. Но очевидно, что его владельцы смогут снова свободно перемещаться по странам Евросоюза. Сейчас пока даже граждане ЕС ограничены в передвижении — не говоря уже о гастарбайтерах и туристах из-за пределов Шенгена.

На данный момент неизвестно, какие вакцины будут признаны Евросоюзом как действенные. И войдет ли в их число, например, индийский «Ковишилд», которым начали прививать украинцев. В этом пока есть большие сомнения. Нигде в Европе он еще не применяется. Есть предположение, что в качестве приемлемых вакцин обозначат лишь те, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Там список рекомендованных препаратов очень узкий. В нем, к примеру, пока нету «Ковишилда». Ни одной из одобренных ЕMA вакцин Украина пока не прививается. И дальше туманных обещаний завезти в страну Pfizer, Moderna или оригинальную AstraZeneka дело не идет. На 25 февраля только эти три вакцины одобрены covid-19-vaccines-sars-cov-2-variants-guidance-vaccine-manufacturers" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Европейский агентством лекарственных средств.

Особенности вакцинации «по-украински»

Но все это — «цветочки», по сравнению со следующими «ягодками»!..

В Украине предлагается запретить доступ к образованию для тех, кто не получил навязываемые 11 прививок или хотя бы одну из них.

Более того, предлагается ввести обязательную вакцинацию взрослого населения. Не получившие устанавливаемый перечень прививок отстраняются от работы, лишаются права выезжать за границу.

Вакцинация от 11 болезней, включая пневмококковую инфекцию, якобы должна проводиться за счет работодателя. Оговорка о прививке от пневмококковой инфекции особо раздражает на фоне того, что в настоящий момент даже вакцины от ведущих западных производителей вызывают массу вопросов и большие сомнения.

Но ведь очевидно, что подавляющем большинстве случаев работникам придется делать вакцинацию за свой счет. Во-первых, очень немногие работодатели захотят на это тратиться и вообще этим заморачиваться. Во-вторых, судя по тому, что вакцинацию превращают в бизнес, многим работодателям, особенно мелким, такая оплата вакцинации может просто оказаться не по карману.

В-третьих, в законопроекте изначально ставится вопрос о том, что вакцинацию планируется запускать на платной основе, то есть все это затевается в целях извлечения наживы. И в-четвертых, открываются широчайшие коррупционные возможности в виде «контроля за тем, чтобы все работающие на том или ином предприятии, имели все прививки», что кроме сугубо коррупционного повлечет за собой и теневой шлейф, поскольку ни работодателю, ни работниками не захочется заморачиваться с дорогостоящими и коррупционными прививками, и будет процветать неофициальная работа.

Из всего этого следует вывод, что вся эта затея с протаскиванием указанных норм в законопроект есть ни что иное, как подготовка рынка медицинских и коррупционных услуг. Такой вывод тем более напрашивается, если учесть, что среди авторов этого сочинения на нормотворческую тему участвуют дельцы от медицины и прочий элемент, который нельзя на пушечный выстрел подпускать ни законотворчеству, ни к парламенту, ни вообще к отправлению государственных функций любом их виде.

Обращают внимание результаты голосования в первом чтении.

Всего из 370 депутатов норматив поддержали 242 народных «избранничка». Львиную долю в количестве 202 голосов дали «слуги народа», имеющие всего 245 мандатов при 23 отсутствующих, что очень показательно. Кроме того, 19 голосов из 27 возможных дала «евросолидарность Порошенко», что также знаменательно с точки зрения дальнейшего единения «слуг» и «порошенковских». Также 15 голосов из 20 возможных дала фракция «Голос», имеющая стойкую репутацию «соросятнической». Кроме того, 4 голоса дали внефракционные, а 2 голоса — депутатская группа «Довіра».

Ни одного голоса не дали фракции ОПЗЖ, «Батьківщина» и группа «За майбутнє».

Словом, налицо тесный союз соросят и бизнесменов от медицины, которые проталкивают этот норматив. И хотя он имеет ряд вроде бы полезных норм, требующих, впрочем, более тщательного анализа, но содержит он также и явные коррупционно-шантажистские нормы, открывающие широкие возможности для узаконивания беспредела.

ПАСЕ: стоп «дискриминации по прививочному признаку»!

Очень символично, что буквально за несколько дней до голосования в первом чтении указанного законопроекта, конкретно 27 января, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию совершенно противоположного содержания.

Согласно этой резолюции, должна быть гарантирована свобода вакцинации, то есть индивид имеет право самостоятельно решать, делать прививку или не делать. При этом запрещается дискриминация по признаку наличия или отсутствия вакцинации, в том числе при учебе или трудоустройстве, а вирус-паспорта должны быть сугубо медицинским документом и не могут быть использованы для ограничения свободы перемещения.

Правда, в Европе регулярно поднимается вопрос о введении «ковид-паспортов», как некоего документа для регулирования перемещения, так что это не только наша проблема.

Но в то же время, право на отказ от вакцинации гарантирован Европейской комиссией по правам человека. При этом особо подчеркивается, что вакцинация не является обязательной, что никто не имеет права осуществлять политическое, социальное или иное давление с тем, чтобы заставить делать прививки, если индивид не желает делать это самостоятельно.

Поскольку Украина является членом ПАСЕ, то она обязана действовать в русле резолюций этой организации, а свое законодательство должна приводить в соответствие с решениями ПАСЕ.

Кстати, ВОЗ также высказывается против паспортов вакцинации для зарубежных поездок.

Но, как видим, это нисколько не мешает внешним и внутренним интересантам проталкивать нормативы, открывающие широкие возможности для коррупции и незаконного обогащений. Ведь при постановке вопроса об обязательности вакцинирования даже не упоминается предоставление бесплатных прививок.

Гражданские права отменяют эпидемией

Но и это еще не все. Законопроект содержит целый ряд норм, которые противоречат Конституции и грубо попирают гражданские права.

В частности, разрешается ограничение передвижения, обыск (!), осмотр личных вещей (!), а также принудительная госпитализация при наличии симптомов заболеваний, причем в отсутствие установленного диагноза.

Еще раз: в отношении тех, у кого подозревается какой-нибудь ковид, разрешаются такие же действия, как и в отношении тех, кто подозревается в уголовном преступлении, вплоть до насильственного лишения свободы в медучреждении. Нечто подобное, кстати, имело место в советское время в отношении больных опасными инфекционными заболеваниями, например, венерическими, туберкулезом, холерой, оспой, чумой и так далее, что оправдывалось особой опасностью. Но есть одно отличие: в СССР существовал широчайший доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, а в нынешнем случае упор изначально делается на платности медицинских услуг. Иными словами, речь идет не об общественном благе, а о набивании карманов конкретных выгодополучателей, каковые и проталкивают подобного рода «законотворчество».

Кроме того, предлагается на период действия карантина упразднить право на частную собственность, гарантированное Конституцией. У юридических и физических лиц может быть изъято их имущество с некоей последующей компенсацией. Но при этом в нормативе не устанавливается ни источник такой компенсации, ни процедура компенсации.

Наконец, норматив расширяет полномочия Кабмина и Министарства здравоохранения в вопросе введения дополнительных ограничений без их конкретизации. Это нарушает принцип правовой определенности и фактически ведет к росту беззакония и беспредела.