Солнце и море: Летний отдых зимой

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Самая низкая средняя температура, которая является приемлемой для тех, кто хочет убежать от украинской зимы в лето, в Египте: в январе / феврале она держится на отметке 21-24 градусов, температура воды — 20°С, самая высокая — Маврикий: 35°С температура воздуха, 27°С температура воды.

В направлении востока и экзотики

Новым трендом, который стремительно приобретает популярность, в туристической компании Join UP! называют путешествие в экзотические страны — Exotic Mood.

Этой зимой туроператоры предлагают экзотический отдых на Мальдивах, Шри-Ланке, Бали, Сейшелах, Маврикии, в Танзании, Бразилии, Таиланде, Китае, Доминиканской Республике, на Кубе и в Мексике.

Однако наибольшим спросом пользуются и традиционные восточные направления — Египет, ОАЭ и Катар.

«Египет и ОАЭ — занимают первую позицию в рейтинге «Наиболее посещаемых стран». Во-первых, это стоимость, цена-качество, а во-вторых, короткая продолжительность полета. Египет — 3 часа 40 минут, ОАЭ — 5 часов», — отмечают в комментарии изданию «Экономические новости» в пресс-центре TUI Ukraine.

Пляжные туры в Хургаде (Египет) Join UP! рекомендует дополнить круизом по Нилу, во время которого можно посетить храмы времен правления фараонов и Клеопатры. В ОАЭ — отличной экскурсионной и развлекательной программами.

Отметим, в ОАЭ недельный тур на двоих в конце конце января будет стоить от 22 тыс. грн., В Египте — от 11,5 тыс. грн.

Средняя температура воздуха / воды в январе месяце прошлого года была: в Доминиканской республике — 29 ° С / 27 ° С, в Египте — 24 ° С / 20 ° С, Индонезия — 33 ° С / 29 ° С, Куба — 27 ° С / 25 ° С, Маврикий — 35 ° С / 27 ° С , Мальдивы — 30 ° С / 28 ° С, ОАЭ — 25 ° С / 20 ° С, Сейшелы — 30 ° С / 26 ° С, Таиланд — 32 ° С / 23 ° С, Шри-Ланка — 30 ° С / 27 ° С. Примерно на такие температурные показатели можно ориентироваться и в этом году.

Таким образом, все эти страны могут прекрасно подойти для летнего отдыха зимой всем, кто устал от холода, слякоти и тумана.

Правильный выбор

Тем не менее, планируя свой тур в определенную страну, нужно учитывать отдельные нюансы, а также собственные предпочтения. Скажем, если в планах — полететь в лето зимой с детьми, то нужно искать варианты с пологим заходом в море, аквапарком, детским клубом.

«Отправиться с детьми, например, можно в ОАЭ — страна известна своими пологими пляжами, отелями с детской концепцией и высоким уровнем безопасности», — рассказывают «Экономическим новостям» в компании Join UP !. Приятным бонусом от себя в Join UP! называют при отдыхе с детьми концепцию #KidsGoFree, согласно которой дети до 12 лет путешествуют, оплатив только сбор аэропорта.

Смело рассматривать как страну для отдыха всей семьей в Join UP! советуют и Катар. В компании говорят, что отельная база страны позволяет это делать. Вылеты из Киева в Катар Join UP! осуществляет три раза в неделю.

Также отдохнуть с детьми на море можно и в Египте . В TUI Ukraine рекомендуют здесь обратить внимание на первый отель, работающий по концепции семейного отдыха FUN & SUN — Albatros Palace 5 * , который открывает свои двери с 1 апреля 2020 года. «Отель расположен на самом берегу Красного моря в месте с живым и красочным коралловым рифом. В отеле есть несколько отличных открытых бассейнов. Собственный аквапарк с горками для взрослых и детей сделает отдых еще более ярким и незабываемым», — рассказывают в TUI Ukraine.

Чтобы избежать сильных порывов ветра, имеющими место на побережьях Египта зимой, и сполна насладиться теплыми солнечными лучами, следует выбирать безветренные бухты, которые здесь тоже есть. Кроме того, зимний Египет идеален для осмотра достопримечательностей, экскурсионных туров и прогулок.

Египет зимой также отлично подходит для дайвинга . По сравнению с температурой воды летом (+28 … + 30 ° С) холодная вода зимой способствует тому, что рифы с разнообразными красивыми и яркими рыбками просматриваются значительно лучше.

Для занятий дайвингом также подойдут Доминиканская республика, Куба, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланка. Именно в этих странах можно открыть невероятный подводный мир.

Для серфинга в Join UP! рекомендуют Шри-Ланку , для кайтсерфинга — опять же Египет.

Для любителей активного отдыха в TUI Ukraine советуют обратить внимание на активный отдых в формате DAY & NIGHT Connected! «В гостиницах DAY & NIGHT Connected! собираются только молодые и активные люди, для которых жизнь невозможна без спорта, танцев и веселья », — говорят в пресс-центре компании. Сюда рекомендуют ехать даже тем молодым людям, которые не имеют пары или компании, чтобы «оторваться» сполна.

Новинкой 2019 стал DAY & NIGHT Tropitel Waves 5 * в Египте. «Отель расположен в популярном курортном районе Шарм-эль-Шейха — Наама Бэй. Имеет широкий выбор ресторанов и баров, частный пляж и современные стильные номера, а также многочисленные развлекательные мероприятия и теплое египетское гостеприимство. Сейчас отель заполнен на 70% при том, что концепция начала работать из 15 декабря», — рассказывают в TUI Ukraine.

В ОАЭ в Дубай как правило едет «золотая» молодежь, которая хочет насладиться дорогим и разнообразным отдыхом в одном из самых популярных мегаполисов мира.