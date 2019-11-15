Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания

Главная » Авто » Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания

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Если в период с 2010 по 2018 год, согласно официальным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, было зарегистрировано всего 56 случаев заболевания дифтерией, то только за последний год — на начало ноября 2019 официально подтверждено 22 диагноза «дифтерия».

Причиной вспышки заболеваемости в Минздраве назвали критически низкий уровень вакцинации — 52%. Для предотвращения заболеваемости там призвали вакцинироваться всех и отметили, что вакцинация от дифтерии позволяет защитить себя и близких от тяжелых последствий болезни.

Где и какими вакцинами

«Самое главное — это проактивная работа медиков на местах, которые должны бить тревогу и призывать к вакцинации всех детей и взрослых!» — отметила, в частности, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информируют Экономические новости .

В то же время в Минздраве заверили — вакцин хватит для всех. «Вакцины есть — требуйте у своего семейного врача, педиатра или терапевта», — отметила в своем призыве к вакцинации населения Скалецкая.

Между тем, согласно официальным данным Минздрава, в Украине в наличии есть 6 млн 800 тыс. доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям.

Если сделать несложное математическое вычисление: количество вакцин наложить на количество населения Украины — по данным Госкомстата на 1 января 2019 численность населения Украины составляла 42 153 200 человек — то нетрудно догадаться — вакцинироваться от дифтерии все, даже при большом желании, не смогут. Даже если от общей численности населения вычесть 52% уже провакцинированных людей.

Конечно альтернативой безвозмездной прививке, которую можно получить, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым заключена декларация, может стать прививка от дифтерии в частных клиниках. Там также уверяют, что имеют достаточное количество вакцин. «В клинике «Добробут» пока есть достаточное количество вакцин — этот момент отслеживает целый отдел наших сотрудников, который занимается закупками лекарственных препаратов, в том числе и вакцин. Благодаря этому мы были готовы к ажиотажу и имеем необходимое количество препаратов для проведения прививок», — сказала в комментарии «Экономическим новостям» детский и взрослый врач-инфекционист медицинской сети «Добробут» Станислава Гапонова.

В период с 1.09.2019 по 07.11.2019 в сети «Добробут» было привито 6525 человек (5438 детей и 1087 взрослых) вакцинами, которые содержат компонент прививки против дифтерии.

После вспышки заболевания дифтерией, по словам Гапоновой, спрос на вакцинацию заметно увеличился — минимум в 10 раз. «Мы вакцинируем от дифтерии и столбняка в течение всего года, поэтому вакцина закупается на регулярной основе. Но сегодня, в связи со вспышкой заболевания, мы закупаем вакцину в среднем 3-4 раза в месяц», — рассказывает врач.

Для вакцинации от дифтерии используют различные вакцины разных производителей, которые, по заверениям врачей, являются безопасными и формируют иммунитет к болезни. «Для взрослых и детей после 7 лет на данный момент мы имеем вакцину «АДС-М» украинского производства. Для детей до 7 лет у нас есть бельгийские, французские и украинские вакцины», — отмечает Станислава Гапонова.

Вакцинироваться от дифтерии и столбняка «АДС-М» от производителя «Фармстандарт Биолек» (Украина) в клинике «Добробут» будет стоить 200 грн. Примерно такие же цены на вакцинацию «АДС-М» есть и в других частных клиниках Киева. Однако в регионах такая же услуга в частных клиниках может обойтись дороже. Так, например, в медицинском центре «Здоровое поколение» (г.Днепр) вакцинация препаратом АДС-М стоит 450 грн.

В то же время в аптеках препарат «АДС-М» можно купить по цене от 180 грн.

Отметим, сегодня на украинском рынке распространены такие вакцины «АДС-М» — производитель «Фармстандарт Биолек» (Украина), «Гексаксим», «Пентаксим» и «Тетраксим» — производитель «Санофи Пастер» (Франция), «Инфанрикс» , «Инфанрикс-Гекса», «Инфанрикс-Пента», «Инфанрикс-ИПВ» и «Инфанрикс ИПВ ХИБ» — производитель «ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз» (Бельгия), «Бустрикс» и «Бустрикс Полио» — производитель «ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз» (Бельгия ).

Дороже всего обойдется вакцинироваться в частных клиниках бельгийским препаратом «Инфанрикс-Гекса» — от 2 тыс до 2,3 тыс грн. Но кроме прививки от самой дифтерии пациент здесь еще «бонусом» получает прививки от коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной палочки.

Цена на «Инфанрикс-Гекса» в аптеках стартует от 1170 грн.

В государственных клиниках для бесплатной вакцинации также закуплены за государственные средства вакцины из Индии и Болгарии.

По состоянию на начало октября 2019 (данных на начало ноября Минздрав еще не предоставил) в Украине было 1,8 млн доз вакцины АКДС (Индия), 141 тысяч доз болгарской вакцины АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДП- м (Индия).

Уровень безопасности

Прививки цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС делают детям до 6-ти лет. Детям в 6 лет — АДС (анатоксин дифтерийно-столбнячный). Взрослые для профилактики дифтерии и столбняка могут получить вакцину с уменьшенным содержанием антигена АДС-м.

Ребенок вакцинируется в 2, 4, 6 и 18 месяцев, после этого — в 6 и 16 лет. Дальше — каждые 10 лет может прививаться взрослый человек (26, 36, 46 и т.д. лет). По словам украинских медиков, верхней возрастной границы для вакцинации не существует.

Однако, во многих странах мира существуют отличные от украинской схемы вакцинации от дифтерии. Так, во Франции, Лихтенштейне и Португалии лица после вакцинации в 16 лет прививаются в 25, 45, 65 лет, а затем раз в 10 лет. В Словакии — раз в 15 лет. В Испании в 14-16 лет, затем — в 65 лет. В Великобритании — в 14 лет, потом раз в 20 лет. Голландия, Финляндия, Исландия, Мальта, Чехия, Дания, Хорватия, Венгрия вакцинации взрослых вообще не проводят.

О том, что нужно отходить от общепринятых в Украине схем вакцинации говорит главный врач сети медцентров Your Baby-Your Family Андрей Волянский. «Вакцинироваться нужно, когда уровни антител падают ниже защитного уровня 0,1 МЕ / мл. Падают они по-разному, как показывают исследования — в течение 10-30 лет. Более 10 лет наблюдать сложно, поэтому данные рассчитывают на математических моделях. По моим свежим данным (2018-2019 гг.) только у 9% обследованных детей и 5% взрослых харьковчан нет защитных концентраций», — говорит он.

То есть, перед тем, как делать очередную прививку от дифтерии, Андрей Волянский рекомендует определить концентрацию антител. «Я часто слышу возражения: «Массовая серология невозможна!» (серология — исследование свойств сыворотки крови, — ред.) Позвольте, массовая вакцинация возможна, когда ежегодно кому надо и кому не надо вводится до 2-х миллиардов доз различных вакцин, содержащих противодифтерийный анатоксин, а анализ стоимостью $5, оказывается, массово делать невозможно. Причем такой анализ нужен не только для отказа от гипериммунизации (избыточной вакцинации). В первую очередь для того, чтобы выявить тех, кто не ответил на стандартные схемы и защитить их», — говорит Андрей Волянский.

Отметим, сегодняшняя вакцинация от дифтерии — это еще не гарантия безопасности как для самого вакцинированного человека так и для лиц, которые его окружают. «Дифтерия вполне вакциноконтролируемая инфекция, поэтому правильно вакцинированные по графику люди или вообще не болеют дифтерией, или болеют в легкой форме. Но, несмотря на прививку, эти люди могут быть носителями вируса и заражать других людей, которые не вакцинировались», — отмечает Станислава Гапонова.

Качество самих, закупленных за государственные средства вакцин от дифтерии, несмотря на призывы Зоряны Скалецкий, вакцинироваться, поставила под сомнение советник министра здравоохранения Ольга Голубовская. На своей странице в Facebook она написала, что бесплатная вакцина от дифтерии, которая проводится в государственных клиниках, является некачественной, поскольку содержит мало дифтерийного компонента, а исследований по ее безопасности не проводилось.

Отметим, резонансное сообщение стало причиной увольнения 01.11.2019 года с занятой должности не только самой Ольги Голубовской, но и других советников МЗ. «С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет «советников»- подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра. А его личное мнение воспринимают как позицию министерства. Это недопустимо», — заявила Зоряна Скалецкая.

Признаки заболеваемости

Базовыми признаками дифтерии врачи называют: температуру, общую слабость, симптомы интоксикации, сонливость, отсутствие аппетита. Отмечают, что боль в горле — это не обязательный признак дифтерии «Горло может болеть, а может и не беспокоить. Налет в горле может появиться сразу, или уже через некоторое время. Тем более, что сам человек может его не заметить».

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни — 3-10 дней. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин. Дифтерия лечится в специализированных инфекционных боксированных отделениях. Сегодня в Украине есть более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, полученных как гуманитарная помощь от ВОЗ.

«Опасна дифтерия прежде всего своими осложнениями. Если дифтерийный токсин попадает в кровь, под угрозой оказываются жизненно-важные органы — сердце, почки, нервная система. Токсин нарушает синтез белка клетками, что приводит к их гибели. Поэтому осложнением дифтерии может стать блокирование дыхательных путей, инфекционно-токсический шок, миокардит, поражение нервной системы, нефрозонефрит, легочная инфекция. Осложнения дифтерии могут иметь летальный исход», — отмечает экс-министр МОЗ Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, и чтобы не подвергать опасности себя и свою семью советует вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Если человек знает, что он не вакцинирован и у нее есть проявления заболевания горла, нужно вовремя пойти к врачу. Особенно, когда дело касается детей — родители, заметив первые признаки заболевания, должны обязательно обратиться к врачу. А вообще они должны позаботиться о том, чтобы их дети были вакцинированы — это их ответственность перед своим ребенком и обществом», — говорит Станислав Гапонова.

Она советует родителям вакцинировать своих детей согласно Национальному календарю профилактических прививок. К рекомендуемым прививок предлагает добавить еще вакцинацию от ротавируса, ветряной оспы, от менингококка, пневмококка и гепатита А.

«Взрослые должны каждые 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка. Сейчас много взрослых не вакцинированы от кори. Именно поэтому я советую проверить антитела и прививаться. Дополнительно рекомендую прививаться от гепатита В. И, конечно, как детей, так и взрослых надо вакцинировать от гриппа — каждый год перед началом эпидемии (октябрь-середина ноября) », — отмечает Станислава Гапонова.