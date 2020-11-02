Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

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Есть все основания полагать, что на внутреннем украинском рынке создаются искусственные преграды для недопущения АО «Днепразот» к участию в тендерах на закупку хлора. При этом игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ.

Об этом сообщил заместитель коммерческого директора АО «Днепразот» Андрей Семич изданию «Фокус».

Топ-менеджер напомнил, что 30 ноября на сайте «Цензор.НЕТ» была опубликована авторская колонка экс-госуполномоченного Антимонопольного комитета Украины и соосновательницы Лиги Антитраста Агии Загребельской «Страна в заложниках»: на этот раз хлор Коломойского и газ Фирташа», в которой упомянутая эксперт приводит свое видение ситуации, которая возникла вокруг поставок газа на АО «Днепразот».

«Относясь со всем уважением к госпоже Загребельской, ее репутации и профессиональным навыкам, я от имени руководства АО «Днепразот» тем не менее хотел бы возразить против сформулированных ею выводов», – заявил Андрей Семич.

Как известно, АО «Днепропетровскгаз» заявил о намерении повысить тариф на транспортировку газа для АО «Днепразот» уже в ближайшее время. Будучи категорически несогласным с данным намерением, АО «Днепразот» высказало свою позицию в открытом обращении к Президенту Украины, премьер-министру Украины, АМКУ, НКРЭКУ, правоохранительным органам. Кроме того, подробные разъяснения приведены в интервью, которое коммерческий директор АО «Днепразот», Андрей Пустовойт, дал информагентству УНИАН.

«Анализируя грядущее повышение тарифов на распределения газа, наше предприятие указало на последствия такого решения для производства АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ на АО «Днепразот». Именно себестоимость азотных удобрений, а НЕ ХЛОРА (как об этом ошибочно пишет госпожа Загребельская), на 80% состоит из стоимости газа и его транспортировки-распределения, – уточняет Андрей Семич. – Тот факт, что производственная деятельность АО «Днепразот» в свою очередь на 90% – производство азотных удобрений (и только 10% – производство хлора и натра едкого), что, кстати, хорошо известно экспертам рынка, определяет существенность для нашего предприятия справедливой и соответствующей состоянию рынка стоимости транспортировки-распределения газа».

Кроме того, дискуссия в профессиональной среде по данному вопросу оказалась настолько острой, что даже привлекла внимание сторонних экспертов – в частности, свое мнение по данному вопросу в интервью изданию «Дело» высказал Карел Хирман, один из ведущих экспертов по энергетике в Европейском Союзе.

Карел Хирман в прошлом – председатель наблюдательного совета компании Transpetrol (Словакия), экс-советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии, эксперт эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при КМУ. Господин Хирман известен своей незаангажированной позицией и исключительно высокими профессиональными качествами.

«По мнению господина Хирмана (с которым я полностью согласен), тариф на транспортировку газа для АО «Днепразот» должен быть снижен, и тому есть исключительно экономические причины (безотносительно к персонам бенефициаров как «Днепразота», так и «Днепропетровскгаза»)», – уточняет Андрей Семич.

При этом Карел Хирман подчеркивает: в странах ЕС крупные потребители газа (как, например, «Днепразот» в Украине), стабилизирующие всю распределительную и газотранспортную систему, получают тариф на транспортировку газа ниже, чем небольшие потребители со слабо прогнозируемым объемом потребления. «Днепразот» как крупный потребитель равномерно потребляет газ в течение всего года и гарантирует большие объемы потребления.

По мнению господина Хирмана, регулятор (НКРЭКУ) должен снижать тариф на транспортировку единицы газа для крупных потребителей газа с равномерным графиком потребления газа. В частности, это учитывается и в регуляции в ЕС. Экономическое обоснование простое: расходы на обслуживание потребителя (дистрибуцию и поставку газа), который получает газ в небольших объемах и для которого характерны резкие скачки потребления, существенно выше, чем в случае с одним крупным предприятием, которое готово гарантировать большие объемы потребления на протяжении всего года.

«Несмотря на то, что обсуждение проблематики украинского рынка хлора не являлось целью официального обращения АО «Днепразот» и прямо не связано с проблемой повышения тарифов «Днепропетровскгаз», в связи с тем, что именно на этом продукте по не совсем понятным причинам делает акцент госпожажа Загребельская в своей статье, позволю себе кратко прокомментировать основные тезисы», – говорит Андрей Семич.

Во-первых, по его словам, АО «Днепразот» действительно не продавал и не продает напрямую хлор водоканалам (за исключением водоканалов Киева, Харькова и Кривого Рога). Этому есть хорошо известная экспертам рынка техническая причина. АО «Днепразот» имеет возможность производить хлор для последующей его поставки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в железнодородных цистернах объемом 57,5 т сжиженного хлора. Все остальные предприятия водоподготовки, за исключением перечисленных трех, могут принимать и использовать хлор, только разлитый в специальные стальные контейнеры объемом до 1 т. Процессом налива контейнеров и их обслуживанием профессионально занимаются другие предприятия, в том числе Аульская хлорпереливная станция.

Во-вторых, компании, поставляющие хлор в адрес украинских предприятий, занимающихся водоподготовкой, в значительной части предлагают хлор, НЕ произведенный на АО «Днепразот». Например, в первом полугодии 2020 года 45,84% (практически половина!) хлора, поставленного потребителям, была импортного происхождения.

«И последнее. На мой взгляд, приведенное госпожой Загребельской сравнение естественного монополиста – «Днепропетровскгаз» – с нашим предприятием не совсем корректно. Очевидно, что причиной естественной монополии распределяющего газ предприятия является обусловленная конструктивом и законодательным устройством газотранспортная система Украины, определяющая его («Днепропетровскгаза») исключительное положение.

Как я уже отметил ранее, АО «Днепразот» такое исключительное положение на рынке хлора не занимает», – уточняет Андрей Семич.

В завершение эксперт сообщил, что АО «Днепразот» обратилось к «Цензор.НЕТ» с запросом о возможности публикации на данном ресурсе своего видения рассматриваемой госпожой Загребельской проблематики.

Андрей Семич в своем комментарии подчеркнул: несмотря на то, что руководство АО «Днепразот» считает информацию, опубликованную от имени данного эксперта заведомо недостоверной, предприятие не стало требовать от «Цензор.НЕТ» ее опровержения, а лишь обратилось с просьбой опубликовать комментарий с позицией представителя АО «Днепразот».

«К нашему удивлению, «Цензор.НЕТ» отказал нам в предоставлении такой возможности, чем выказал свою заангажированность. В этом контексте я хотел бы напомнить уважаемым представителям СМИ, что одной из основ журналистики является принцип объективности и непредвзятости. Одной из задач СМИ является информирование общественности о наиболее актуальных проблемах путем представления точек зрения всех сторон, которые имеют к ним отношение. Если же преимущество имеет одна из сторон, или подана только одна точка зрения, то в таком случае мы имеем пример попытки манипулирования общественным мнением со стороны СМИ, а также прямым нарушением законодательства Украины. Вышеперечисленные тезисы кроме всего прочего представлены в Законе Украины «Об информации», Законе Украины «Об информационных агентствах», а также в Кодексе профессиональной этики украинского журналиста. Кроме того, хотелось бы напомнить уважаемым журналистам, что в соответствии с ч. 2 ст. 302 Гражданского кодекса Украины, «лицо, распространяющее информацию, обязано убедиться в ее достоверности», – резюмировал Андрей Семич.