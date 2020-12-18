«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

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Одесский национальный университет им. Мечникова — один из самых известных вузов страны. 22 декабря здесь выбирают ректора. Знакомим вас с профессором — юристом Вячеславом Трубой, который готов сделать родной университет еще лучше.

Декан экономико-правового факультета ОНУ им. Мечникова Вячеслав Труба

Для Вячеслава Трубы решение стать ректором ОНУ им. Мечникова — не вопрос амбиций. Он декан экономико-правового факультета, одного из самых крупных в ОНУ. Заслуженный юрист Украины, В.И. Труба возглавляет факультет 14 лет. В университет пришел студентом.

— Работе, людям, отдавал и отдаю часть своего сердца. В решении идти в ректоры — много бессонных ночей, ведь я абсолютно не публичный человек. Но есть какие-то вещи, которые, будучи деканом, я не могу делать. Не могу, например, противостоять сокращениям. Но ведь за каждой цифрой — человеческая судьба, зачастую — людей, которые отдали этому университету всю жизнь. Нельзя во главу ставить только цифры.

— Однако пост ректора университета не только о человечности и душевности, он об административной, кадровой, научной политике. В вашей программе указан ряд направлений. Можете обозначить пять приоритетных?

— Первое: привести штатное расписание в соответствие с текущей ситуацией в университете. Второй шаг — вернуть социальную справедливость в части возвращения надбавок за звание и за степень. Третий шаг — команда. Я командный игрок. Какой бы не был хороший и талантливый ректор как менеджер, он работает в команде. За каждую сферу деятельности должен отвечать человек, который «болеет» за нее и может реализовать запланированное. Четвертое: мне больно, что мы зимой входим в холодные корпуса. Понимаю, что коммунальные платежи сегодня неподъемны для юридического лица. Но университет — наш дом. Дом должен быть теплым. Очень важное направление — условия жизни студентов. Необходимо их сделать максимально комфортными. Эту задачу я ставлю себе как ректору.

— Ваша жизнь связана с университетом уже 27 лет. Какие самые яркие моменты?

— Как у всех, это студенческие годы. Я учился в конце 80-х — начале 90-х. Мы строили планы, как изменить страну и взаимоотношения между людьми, достичь определенных высот. Яркая личность в судьбе — мой научный руководитель, заведующий кафедрой Юрий Семенович Червоный. Он воспитал уверенность в себе, умение отстаивать свою точку зрения. Мне важен дух свободы, дух университетский. Очень яркий момент — выборы. Я провел 20 встреч со всеми 11 факультетами и подразделениями университета. Многие в зуме, поскольку карантин. Более пятисот коллег, с которыми мы говорили за это короткое выборное время, с вопросами, проблемами, добрыми словами — это очень важно. Еще под моим научным руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, и это определенная школа, тоже важная для меня.

— Сегодня в зум-конференции вы говорили, что родом с Молдаванки. В Одессе принято интересоваться, из какой вы семьи?

— Родился и вырос на Мясоедовской. Закончил среднюю школу 103 на Молдаванке, о которой у меня самые теплые воспоминания. У меня обычная семья, мама медсестра, папа работал на заводе, старший брат был моряком. Вырос в одесском дворе, где перемешаны культуры. Когда мама уходила на работу, за мной смотрели соседи. А в 14 лет я решил стать юристом, и мой молдаванский двор удивился такому выбору. К сожалению, родителей уже нет. Но для меня первостепенное значение имеет семья, хотя женился я достаточно поздно. Моя супруга не имеет отношения к юриспруденции, она, как писали раньше в анкетах, служащая.

— Ваша научная работа, посвященная ценным бумагам, появилась одной из первых в Украине. Почему именно эта тема? Ведь вы специалист в гражданском семейном праве.

— Ценные бумаги входят в разряд объектов гражданского права. А когда я начал заниматься диссертацией, в конце 90-х годов, о ценных бумагах в Украине практически никто ничего не знал. До этого мой коллега, заведующий кафедрой в Харьковской юридической академии (ныне университет юридический имени Ярослава Мудрого) впервые написал об акциях. Сейчас у меня уже написана докторская, и я готов ее защищать.

— Одесский университет Мечникова — это исторические корпуса на Дворянской, в центре города и на Французском бульваре. Есть ли у вас любимые места в университете?

— Для меня родным является наш гуманитарный корпус на Французском бульваре. И еще любимое место — это Большая химическая аудитория на Пастера. Именно там я писал вступительное сочинение. Когда вошел в эту величественную аудиторию, у меня возникло ощущение, сопоставимое с гораздо более поздним впечатлением: посещением театра Ла Скала. Ощущение, что здесь до тебя прошли люди и века, и ты входишь в этот поток.

— Университету Мечникова в этом году 155 лет. На вашей памяти как декана прошло несколько юбилейных дат. К следующему юбилею университета вы можете быть причастны как ректор. Каким должно быть это событие?

— В античном мире наука, образование и искусство не зря шли рука об руку. Очень хорошей находкой было 150-летие ОНУ им. Мечникова в Одесском оперном театре. Ведь университет, как и оперный, одна из визитных карточек Одессы. Считаю, что такие события должны выходить на общегородской уровень. А может быть, даже и на всеукраинский!

Матвей Лукин