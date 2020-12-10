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Андрей Юрьевич Гриненко

Украинский бизнесмен, соучредитель и член наблюдательного совета группы компаний Clear Energy, глава Бориспольской райгосадминистрации (2013–2014).

Андрей Юрьевич Гриненко родился 25 февраля 1979 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области. В 1996 году с отличием окончил местную общеобразовательную школу №1.

В 2000 году с отличием окончил Киевский национальный экономический университет. Специальность — финансы и кредит. В Национальном аграрном университете (г. Киев) получил второе высшее образование — экономист-бухгалтер.

В 2011 году защитил диссертацию, получил степень кандидата экономических наук.

Андрей Юрьевич Гриненко начал карьеру в 2000 году в должности главного специалиста по наличному обмену активно-пассивных операций первого Киевского филиала АБ «Укргазбанк».

После этого работал экономистом финансово-бухгалтерского отдела АТС «Мироновский хлебопродукт».

До 2002 года был экспертом отдела микрокредитования управления корпоративного бизнеса Печерского филиала КБ «ПриватБанк», затем его начальником.

С 2002 по 2004 годы возглавлял Киево-Святошинское отделение КБ «ПриватБанк» и работал финансовым директором ООО «Стайер».

До 2009 года занимал должность коммерческого директора ООО «НПО Метиз».

«Клиар Энерджи»

В июле 2015 году вместе с партнерами Андрей Гриненко основал группу компаний «Клиар Энерджи», ныне — член наблюдательного совета.

«Клиар Энерджи Групп» занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе, ветре и солнце. По состоянию на ноябрь 2020 года компания построила и эксплуатирует 19 объектов. Первый объект — теплоэлектростанция в Корюковке в Черниговской области — был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года.

В 2019 году в Чернигове компания запустила ТЭС на древесной щепе. На объекте впервые в Украине была применена технология газификации биомассы.

Основное направление деятельности — биогазовые проекты. Компания проводит дегазацию на 14 мусорных полигонах, осуществляет управление некоторыми из них. Среди крупнейших проектов — дегазация Грибовицкой свалки, управление полигоном «Дальницкие карьеры» в Одессе.

В 2020 году «Клиар Энерджи Групп» наладила производство газификаторов по собственной запатентованной технологии. Она позволяет генерировать одновременно тепловую и электрическую энергию. Модульная структура позволяет быстро масштабировать и настраивать ее под индивидуальные потребности потребителя. Отличается высокой эффективностью — 0,9 кг биомассы на производство одного киловатта энергии. Это один из самых эффективных показателей в мире. Выбросы в окружающую среду практически сведены к нулю.

Государственная служба

В 2010 году стал начальником управления экономики и заместителем председателя Киево-Святошинской районной государственной администрации. Позже был назначен первым заместителем председателя Макаровской РГА.

До 2013 года был заместителем председателя Бориспольской РГА, затем был повышен до первого заместителя.

В 2013–2014 годах — глава Бориспольской РГА, занимался созданием индустриального парка и решением земельных проблем.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии «Сильная Украина».

Семейное положение

Женат, воспитывает 3-х детей.