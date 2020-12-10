РусУкр
Главная » Персоны » Андрей Юрьевич Гриненко
 
 

Андрей Юрьевич Гриненко

Украинский бизнесмен, соучредитель и член наблюдательного совета группы компаний Clear Energy, глава Бориспольской райгосадминистрации (2013–2014).

Андрей Юрьевич Гриненко родился 25 февраля 1979 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области. В 1996 году с отличием окончил местную общеобразовательную школу №1.

В 2000 году с отличием окончил Киевский национальный экономический университет. Специальность — финансы и кредит. В Национальном аграрном университете (г. Киев) получил второе высшее образование — экономист-бухгалтер.

В 2011 году защитил диссертацию, получил степень кандидата экономических наук.

Андрей Юрьевич Гриненко начал карьеру в 2000 году в должности главного специалиста по наличному обмену активно-пассивных операций первого Киевского филиала АБ «Укргазбанк».

После этого работал экономистом финансово-бухгалтерского отдела АТС «Мироновский хлебопродукт».

До 2002 года был экспертом отдела микрокредитования управления корпоративного бизнеса Печерского филиала КБ «ПриватБанк», затем его начальником.

С 2002 по 2004 годы возглавлял Киево-Святошинское отделение КБ «ПриватБанк» и работал финансовым директором ООО «Стайер».

До 2009 года занимал должность коммерческого директора ООО «НПО Метиз».

«Клиар Энерджи»

В июле 2015 году вместе с партнерами Андрей Гриненко основал группу компаний «Клиар Энерджи», ныне — член наблюдательного совета.

«Клиар Энерджи Групп» занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе, ветре и солнце. По состоянию на ноябрь 2020 года компания построила и эксплуатирует 19 объектов. Первый объект — теплоэлектростанция в Корюковке в Черниговской области — был введен в эксплуатацию в октябре 2016 года.

В 2019 году в Чернигове компания запустила ТЭС на древесной щепе. На объекте впервые в Украине была применена технология газификации биомассы.

Основное направление деятельности — биогазовые проекты. Компания проводит дегазацию на 14 мусорных полигонах, осуществляет управление некоторыми из них. Среди крупнейших проектов — дегазация Грибовицкой свалки, управление полигоном «Дальницкие карьеры» в Одессе.

В 2020 году «Клиар Энерджи Групп» наладила производство газификаторов по собственной запатентованной технологии. Она позволяет генерировать одновременно тепловую и электрическую энергию. Модульная структура позволяет быстро масштабировать и настраивать ее под индивидуальные потребности потребителя. Отличается высокой эффективностью — 0,9 кг биомассы на производство одного киловатта энергии. Это один из самых эффективных показателей в мире. Выбросы в окружающую среду практически сведены к нулю.

Государственная служба

В 2010 году стал начальником управления экономики и заместителем председателя Киево-Святошинской районной государственной администрации. Позже был назначен первым заместителем председателя Макаровской РГА.

До 2013 года был заместителем председателя Бориспольской РГА, затем был повышен до первого заместителя.

В 2013–2014 годах — глава Бориспольской РГА, занимался созданием индустриального парка и решением земельных проблем.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии «Сильная Украина».

Семейное положение

Женат, воспитывает 3-х детей.

 

Поделиться
Tвитнуть
Поделиться
10.12.2020 10:30:13
Посещений: 10

Присоединяйтесь к странице "Экономические Новости" на Facebook, следите за обновлениями!

 
 

Другие персоны

Королевская Наталия
Министр социальной политики Украины
Бахматюк Олег
Глава совета директоров агрохолдинга «Авангард»
Балашов Геннадий
Геннадий Балашов - украинский предприниматель, политический и общественный деятель, автор книг.
Стець Юрий
Юрий Ярославович Стець – украинский журналист, политик, министр информационной политики Украины.
Шафранский Виктор
Виктор Викторович Шафранский - и.о. Министра здравоохранения Украины.
Ясеницкий Юрий Игоревич
Заместитель прокурора Херсонской области

Аналитика

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Все статьи
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского (22755)

Королева Елизавета II своим нарядом затмила всех на встрече в Виндзорском замке (ФОТО) (5690)

В Украине резко изменится погода: появился неожиданный прогноз (3708)

В Днепре собака устраивает выступление для водителей (ВИДЕО) (3416)

Украина должна сказать правду, Кремль будет в истерике, - российский журналист (1885)

Легалізація зброї: Українці масово цікавляться пістолетами і револьверами (1861)

"Это "бомба": Санкции США разрушили планы "Газпрома" по достройке "Северного потока-2" (1754)

Билл Гейтс дал новый прогноз относительно окончания пандемии COVID-19 (ВИДЕО) (1686)

СБУ попередила терористичний акт, організований «МДБ ДНР» (1628)

В Киеве впервые после 5 лет реставрации откроют Андреевскую церковь (ФОТО) (1562)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"І тут Остапа понесло": в Мережі з'явилось гумористичне відео про чергові перемоги Зеленського (26020)

"И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского (22726)

Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта (14752)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 