Иван Федорко
Биография Федорко Ивана Петровича
Родился 09 августа 1966 года в Бахмаче Черниговской области. В 1985 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта, в 1993 — Харьковский институт инженеров транспорта, специальность «инженер эксплуатационник».
1984 — 1986 — Станция Бахмач, Оператор поста централизации (стрелочник), дежурный по парку
1986 — 1988 — Станция «Дубовязовка», дежурный по станции, начальник станции
1988 — 1992 — Станция «Конотоп», заместитель начальника станции
1993 — 2001 — Конотопская дирекция «Юго-Западной железной дороги», диспетчер отдела поездных перевозок, заместитель начальника отдела перевозок, начальник отдела грузовой и коммерческой работы, начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции, и.о. начальника пассажирского сектора
2001 — 2005 — ДП Одесской железной дороги «Одесская дирекция железнодорожных перевозок», начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции
2005 — 2015 — «Юго-Западная железная дорога», начальник отраслевой службы перевозок, первый заместитель начальника дороги
С апреля 2015 года по июль 2016 года работал заместителем Генерального директора «Укрзалізниці»
С июля 2015 года по февраль 2016 года — и. о. начальника Приднепровской железной дороги
Февраль — июль 2016 — директор по грузовым перевозкам и логистике ПАО «Укрзалізниця»
Июль 2016 — 2021 — работал в частных компаниях
С июня 2021 — штатный советник министра инфраструктуры Александра Кубракова по вопросам развития и реформирования «Укрзалізниці»
Семья
Женат, есть взрослая дочь
Оперативное досье
02 июня 2021 года появилась информация о назначении Ивана Федорко на должность штатного советника министра инфраструктуры. По данным источника «РБК-Украина», Федорко назначен в качестве советника, который курирует реформирование «Укрзалізниці».
«В первую очередь важен более чем 30-летний опыт работы и руководства двумя самыми загруженными железными дорогами — Приднепровской и Юго-Западной. В ближайшее время Кубраков ожидает от Федорко базового видения реформ, также планируется, что советник будет координировать свою деятельность с будущим главой УЗ и новым правлением, которое должно появиться в компании в ближайшее время», — рассказал собеседник.
«Федорко считают представителем «старой школы профессионалов», который сможет вернуть УЗ снова на рельсы прибыльности и эффективной работы», — говорит источник.
Звания, чины, награды
- Почетный работник транспорта Украины
- Почетная грамота Кабинета Министров Украины
- почетный железнодорожник
- Заслуженный работник транспорта Украины
- кандидат экономических наук (диссертация «Управление развитием услуг предприятий железнодорожного транспорта Украины в условиях евроинтеграции», защищена в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта Министерства образования и науки Украины в Харькове в 2015 году)
- Член-корреспондент Транспортной академии наук Украины
Источники
32 года стажа на ж/д. Кубраков назначил советником экс-топ-менеджера УЗ