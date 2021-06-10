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Иван Федорко

Штатный советник министра инфраструктуры Александра Кубракова по вопросам развития и реформирования «Укрзалізниці». Заслуженный работник транспорта Украины, кандидат экономических наук, Член-корреспондент Транспортной академии наук Украины.

Биография Федорко Ивана Петровича

Родился 09 августа 1966 года в Бахмаче Черниговской области. В 1985 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта, в 1993 — Харьковский институт инженеров транспорта, специальность «инженер эксплуатационник». 

1984 — 1986 — Станция Бахмач, Оператор поста централизации (стрелочник), дежурный по парку

1986 — 1988 — Станция «Дубовязовка», дежурный по станции, начальник станции  

1988 — 1992 — Станция «Конотоп», заместитель начальника станции

1993 — 2001 — Конотопская дирекция «Юго-Западной железной дороги», диспетчер отдела поездных перевозок, заместитель начальника отдела перевозок, начальник отдела грузовой и коммерческой работы, начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции, и.о. начальника пассажирского сектора

2001 — 2005 — ДП Одесской железной дороги «Одесская дирекция железнодорожных перевозок», начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции

2005 — 2015 — «Юго-Западная железная дорога», начальник отраслевой службы перевозок, первый заместитель начальника дороги

С апреля 2015 года по июль 2016 года работал заместителем Генерального директора «Укрзалізниці»

С июля 2015 года  по февраль 2016 года — и. о. начальника Приднепровской железной дороги 

Февраль — июль 2016 — директор по грузовым перевозкам и логистике ПАО «Укрзалізниця»

Июль 2016 — 2021 — работал в частных компаниях 

С июня 2021 — штатный советник министра инфраструктуры Александра Кубракова по вопросам развития и реформирования «Укрзалізниці»

Семья

Женат, есть взрослая дочь

Оперативное досье

02 июня 2021 года появилась информация о назначении Ивана Федорко на должность штатного советника министра инфраструктуры. По данным источника «РБК-Украина», Федорко назначен в качестве советника, который курирует реформирование «Укрзалізниці». 

«В первую очередь важен более чем 30-летний опыт работы и руководства двумя самыми загруженными железными дорогами — Приднепровской и Юго-Западной. В ближайшее время Кубраков ожидает от Федорко базового видения реформ, также планируется, что советник будет координировать свою деятельность с будущим главой УЗ и новым правлением, которое должно появиться в компании в ближайшее время», — рассказал собеседник.

«Федорко считают представителем «старой школы профессионалов», который сможет вернуть УЗ снова на рельсы прибыльности и эффективной работы», — говорит источник.

Звания, чины, награды

  • Почетный работник транспорта Украины
  • Почетная грамота Кабинета Министров Украины
  • почетный железнодорожник
  • Заслуженный работник транспорта Украины
  • кандидат экономических наук (диссертация «Управление развитием услуг предприятий железнодорожного транспорта Украины в условиях евроинтеграции», защищена в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта Министерства образования и науки Украины в Харькове в 2015 году)
  • Член-корреспондент Транспортной академии наук Украины

Источники

32 года стажа на ж/д. Кубраков назначил советником экс-топ-менеджера УЗ

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10.06.2021 16:25:57
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