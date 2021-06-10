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Иван Федорко

Штатный советник министра инфраструктуры Александра Кубракова по вопросам развития и реформирования «Укрзалізниці». Заслуженный работник транспорта Украины, кандидат экономических наук, Член-корреспондент Транспортной академии наук Украины.

Биография Федорко Ивана Петровича

Родился 09 августа 1966 года в Бахмаче Черниговской области. В 1985 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта, в 1993 — Харьковский институт инженеров транспорта, специальность «инженер эксплуатационник».

1984 — 1986 — Станция Бахмач, Оператор поста централизации (стрелочник), дежурный по парку

1986 — 1988 — Станция «Дубовязовка», дежурный по станции, начальник станции

1988 — 1992 — Станция «Конотоп», заместитель начальника станции

1993 — 2001 — Конотопская дирекция «Юго-Западной железной дороги», диспетчер отдела поездных перевозок, заместитель начальника отдела перевозок, начальник отдела грузовой и коммерческой работы, начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции, и.о. начальника пассажирского сектора

2001 — 2005 — ДП Одесской железной дороги «Одесская дирекция железнодорожных перевозок», начальник отдела перевозок, первый заместитель начальника дирекции

2005 — 2015 — «Юго-Западная железная дорога», начальник отраслевой службы перевозок, первый заместитель начальника дороги

С апреля 2015 года по июль 2016 года работал заместителем Генерального директора «Укрзалізниці»

С июля 2015 года по февраль 2016 года — и. о. начальника Приднепровской железной дороги

Февраль — июль 2016 — директор по грузовым перевозкам и логистике ПАО «Укрзалізниця»

Июль 2016 — 2021 — работал в частных компаниях

С июня 2021 — штатный советник министра инфраструктуры Александра Кубракова по вопросам развития и реформирования «Укрзалізниці»

Семья

Женат, есть взрослая дочь

Оперативное досье

02 июня 2021 года появилась информация о назначении Ивана Федорко на должность штатного советника министра инфраструктуры. По данным источника «РБК-Украина», Федорко назначен в качестве советника, который курирует реформирование «Укрзалізниці».

«В первую очередь важен более чем 30-летний опыт работы и руководства двумя самыми загруженными железными дорогами — Приднепровской и Юго-Западной. В ближайшее время Кубраков ожидает от Федорко базового видения реформ, также планируется, что советник будет координировать свою деятельность с будущим главой УЗ и новым правлением, которое должно появиться в компании в ближайшее время», — рассказал собеседник.

«Федорко считают представителем «старой школы профессионалов», который сможет вернуть УЗ снова на рельсы прибыльности и эффективной работы», — говорит источник.

Звания, чины, награды

Почетный работник транспорта Украины

Почетная грамота Кабинета Министров Украины

почетный железнодорожник

Заслуженный работник транспорта Украины

кандидат экономических наук (диссертация «Управление развитием услуг предприятий железнодорожного транспорта Украины в условиях евроинтеграции», защищена в Украинском государственном университете железнодорожного транспорта Министерства образования и науки Украины в Харькове в 2015 году)

Член-корреспондент Транспортной академии наук Украины

Источники

32 года стажа на ж/д. Кубраков назначил советником экс-топ-менеджера УЗ