Китай похвастался успешным испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты

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Китайский научный институт недавно объявил о разработке двигателя Scramjet, который непрерывно работал в течение 600 секунд в ходе наземных испытаний, что могло бы привести к его установке на гиперзвуковой крылатой ракете.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило на выходных, что успех был достигнут командой во главе с Фаном Сюэцзюнем в Институте механики Китайской академии наук, информирует enovosty.com/news.

Ранее Китай представил DF-17 — гиперзвуковую крылатую ракету, которая скользит в воздухе, используя ударные волны, генерируемые ее собственным гиперзвуковым взлетом.

С другой стороны, гиперзвуковая крылатая ракета использует реактивный самолет для достижения гиперзвуковой скорости и может достигать скоростей в диапазоне от 3 до 7 Mach, находясь в управляемом полете. Ее высокая скорость и непредсказуемые траектории делают почти невозможным нацеливание и нейтрализацию большинства систем ПВО нынешнего поколения.

Поскольку гиперзвуковая крылатая ракета не требует ракеты такого размера, как та, которая используется для ускорения скольжения, ее размер и вес меньше, что делает ее более незаметной.

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Не так много известно о предлагаемой Китаем гиперзвуковой крылатой ракете с двигателем Scramjet, и вполне вероятно, что существует версия для кораблей и подводных лодок.

Ожидаемый китайский сверхзвуковой стелс-бомбардировщик Xian H-20, который, как ожидается, впервые появится на авиасалоне в Чжухай в 2020 году, может стать транспортным средством для передовых ракет в будущем.

Источник: Defenseworld