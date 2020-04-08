Компания Toyota будет печать защитные маски на 3D принтерах

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Японская корпорация Тоуota запускает производство защитных масок, которые будут печататься с помощью 3D принтеров. Планируется выпускать около 600 изделий в неделю.

Toyota планирует задействовать мощности не только своих предприятий в Японии, но и привлечь свои филиалы по всему миру для производства средств защиты для медиков. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, компания активно используется свои филиалы для распределения термометров, а также других средств для диагностики и защиты от COVID-19.

Но, не масками и термометрами едиными. Корпорация передаст свои технологические разработки медицинским компаниям, чтобы увеличить выпуск аппаратов ИВЛ, которые являются крайне дефицитным товаром по всему миру.

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Так, многие страны стоят в очередях, чтобы иметь возможность приобрести эти жизненно необходимые аппараты для своих стран.