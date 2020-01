Зря поспешил: 6 лет назад Трамп похвастался, что продал свои акции Apple

Шесть лет назад Дональд Трамп заявил в Twitter, что продал свои акции Apple, посетовав на то, что в то время компания делала iPhone с маленькими экранами.

В последнее время цены на акции Apple выросли до беспрецедентных высот, и похоже, будут расти и дальше, информирует enovosty.com/news.

Последние шесть лет производитель iPhone набирает силу. Это было особенно актуально в прошлом году: акции Apple выросли на 103% за последние 12 месяцев и выросли более чем на 7% только в январе.

Одним из ярких признаков впечатляющего роста Apple за последние несколько лет является твит от Дональда Трампа еще в дни до его президентства. Ровно шесть лет назад Трамп посмотрел на понижательную динамику цен акций Apple и продал свои акции в компании.

I predicted Apple’s stock fall based on their dumb refusal to give the option of a larger iPhone screen like Samsung. I sold my Apple stock

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2014