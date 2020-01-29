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Зря поспешил: 6 лет назад Трамп похвастался, что продал свои акции Apple

Главная » Последние новости » Новости технологий » Зря поспешил: 6 лет назад Трамп похвастался, что продал свои акции Apple
 
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Шесть лет назад Дональд Трамп заявил в Twitter, что продал свои акции Apple, посетовав на то, что в то время компания делала iPhone с маленькими экранами.

В последнее время цены на акции Apple выросли до беспрецедентных высот, и похоже, будут расти и дальше, информирует enovosty.com/news.

Последние шесть лет производитель iPhone набирает силу. Это было особенно актуально в прошлом году: акции Apple выросли на 103% за последние 12 месяцев и выросли более чем на 7% только в январе.

Одним из ярких признаков впечатляющего роста Apple за последние несколько лет является твит от Дональда Трампа еще в дни до его президентства. Ровно шесть лет назад Трамп посмотрел на понижательную динамику цен акций Apple и продал свои акции в компании.

Он назвал такую причину: iPhone не предлагал большой размер экрана в то время.

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Акции Apple упали на 8% после закрытия торгов в тот день в 2014 году, после публикации квартальных отчетов.

Неизвестно, когда Трамп приобрел свои акции Apple и какова была их стоимость, но он совершил умную сделку — только лишь в краткосрочной перспективе.

Конечно, если бы Трамп принял более долгосрочную перспективу и держал при себе свои акции Apple, то теперь имел бы актив, стоимость которого была бы значительно выше. Стоимость акций Apple выросла на 356% со дня твита Трампа в 2014 году, когда акции Apple закрылись на уровне $ 70,77 (с учетом дивидендов и сплитов).

Посмотрите на акции Apple на протяжении многих лет: 

Яблочный бульон 28 января

Когда Apple объявила об увеличении размера экрана на следующей итерации своего iPhone в 2014 году, Трамп взял на себя ответственность за это решение. «Бьюсь об заклад, если бы я не притеснял Apple в течение последних 2 лет насчет iPhone с большим экраном, они бы этого не сделали» — написал он в Твиттере.

Но Трамп теперь имеет более тесные отношения с руководством Apple. Поскольку затраты на производство продуктов Apple в условиях торговой войны с Китаем возросли, генеральный директор Apple Тим Кук наладил личную связь с президентом. Усилия Кука, похоже, до сих пор оказывали влияние — еще в августе президент сказал, что он уделяет пристальное внимание Тиму, потому что тот звонит ему напрямую.

Согласно отчёту Brand Finance Global 500 — 2020, компания Apple входит в ТОП-3 самых дорогих брендов мира.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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