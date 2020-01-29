Топ-10 самых дорогих брендов мира — отчет Brand Finance Global

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Агентство Brand Finance со штаб-квартирой в Лондоне назвало десятку самых дорогих брендов мира.

Согласно отчёту Brand Finance Global 500 — 2020 в Топ-3 вошли компании Amazon, Google и Apple, информирует enovosty.com/news.

Amazon третий год подряд сохраняет звание самого ценного бренда в мире, стоимость которого превышает 200 миллиардов долларов США.

Агентство Brand Finance впервые в истории включило Huawei в десятку самых дорогих брендов мира. Huawei заняла десятую строчку, став третьим по стоимости китайским брендом в мире с оценкой в 65,084 миллиарда долларов. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Пятую позицию в мировом рейтинге занимает южнокорейская транснациональная компания Samsung Group, Facebook — на седьмом месте.

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Рейтинг выглядит следующим образом:

Amazon Google Apple Microsoft Samsung Group ICBC Facebook Walmart Ping An Huawei

Lidl и Aldi являются самыми быстрорастущими брендами в розничной торговле, доказывая, что путь к успеху это не только электронная коммерция.

Неспособность оправдать ожидания снижает ценность бренда Uber на треть, зато Tesla идет вперед как самый быстрорастущий бренд в мире, — сообщает агентство.

В топ-500 самых дорогих компаний почти половина — 205 это компании из США с общей стоимостью 320,4 миллиарда долларов, что составляет 45,4% от общей стоимости брендов.

Китай идёт на втором месте с 70 компаниями общей стоимостью в 133,4 миллиарда долларов и 18,9% от общей стоимости брендов из топ-500.