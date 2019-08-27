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Люди уничтожили более 50% лесных животных на Земле — еще одно свидетельство шестого массового вымирания

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Популяции лесных животных во всем мире сократились на 53% с 1970 года, согласно недавнему анализу Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Леса — наш «величайший естественный союзник в борьбе с глобальным потеплением», — сказала директор программы “ЭкоВотч” Всемирного фонда дикой природы Сюзанна Винтер. Но леса не могут функционировать без животных., информирует enovosty.com/news.

Быстрое сокращение популяций лесных животных является еще одним признаком того, что планета находится в стадии шестого массового вымирания.

Согласно новому отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF), половина диких животных исчезла за последние 40 лет.

В отчете отслеживались популяции птиц, млекопитающих, земноводных и рептилий обитающих в лесах по всему миру в период с 1970 по 2014 год (самый последний год, по которому имеются данные). Результаты показали, что численность лесных животных в мире сократилась на 53%, и в этом виноваты люди.

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Sumatran rhino

Рату, 8-летняя самка суматранского носорога женского пола в национальном парке Уэй Камбас 20 мая 2010 года. Суматранские носороги когда-то бродили по лесам Юго-Восточной Азии, но сегодня их осталось только около восьмидесяти. Supri / Reuters

Для 80% всех наземных животных, растений и насекомых леса являются домом. Тем не менее, ученые считают, что сочетание разрушения среды обитания, охоты, распространения инвазивных видов, изменения климата и болезней уничтожает лесных животных.

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Без этих животных погибают леса, поскольку именно лесные обитатели опыляют растения, рассеивают семена и питают почву своими отходами.

Леса помогают нам бороться с изменением климата

Одна из важнейших ролей, которую играют леса, заключается в смягчении последствий изменения климата. Деревья забирают огромное количество углекислого газа из воздуха. Недавнее исследование показало, что посадка новых деревьев на территории размером с США может вобрать две трети всех выбросов углекислого газа.

Например, в Южной Америке и Африке многие виды деревьев, которые поглощают больше всего углерода, зависят от крупных птиц и приматов, которые едят плоды и разносят крупные семена. 

«Леса — наш самый большой естественный союзник в борьбе с глобальным потеплением», — говорят во Всемирном фонда дикой природы . «Если мы хотим предотвратить климатический кризис, нам необходимо защитить леса и обитающие там виды».

forest jungle hunting malaysia

Мужчина из племени батек охотится в джунглях возле национального парка Куала-Ко в малазийском штате Келантан, 21 октября 2009 года. REUTERS / Zainal Abd Halim

Более того, леса регулируют глобальный круговорот воды, поскольку листья, ветви и корни деревьев накапливают и выделяют водяной пар.

Климатические модели показывают, что вырубка лесов в Центральной Африке может привести к снижению осадков на 15% на Среднем Западе США, а вырубка лесов на Амазонке сокращает количество осадков в Техасе на 25%.

По данным ООН, во всем мире 1,6 миллиарда человек зависят от лесов, как от источника средств к существованию, в том числе 70 миллионов коренных жителей. Около 300 миллионов человек живут в лесах, по данным WWF.

Шестое массовое вымирание 

По данным Красного списка Международного союза охраны природы, более 27% всех видов на планете находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время 40% земноводных планеты, 25% млекопитающих, 14% птиц и 33% коралловых рифов находятся под угрозой полного исчезновения. 

В новом отчете Всемирного фонда дикой природы особо подчеркивается влияние человеческой деятельности на леса. 

Во всем мире, по данным Института мировых ресурсов, люди уничтожили 30% всего лесного покрова. 


Автор: Оксана Ельченко
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