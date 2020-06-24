ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

24.06.2020 г.
15:00ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor
12:20Сербия представила новую отечественную артиллерийскую ракетную систему (ФОТО)
11:00Военно-морским силам США предложили вооружить эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами
07:00В США показали, как проходили испытания новой термоядерной бомбы B61-12 с борта F-35A (ФОТО)
23.06.2020 г.
23:46Китаю больше не нужна американская GPS - у него есть своя система навигации
15:00Минобороны Японии засекло китайский самолет-разведчик над Японским морем
22.06.2020 г.
13:40Турция успешно испытала первый отечественный ракетно-воздушный двигатель
Все новости технологий

Аналитика

23.06.2020

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Какие преимущества в борьбе за деньги инвесторов может использовать Украина, почему «Закон о рынке земли» - это мёртвый инструмент, увеличится ли в ближайшее ...
23.06.2020

Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...

Америка России подарит пароход? Штаты опять пугают Путина адскими санкциями...
Из Америки опять поступают интересные новости, и на сей раз они лишь косвенно касаются массовых беспорядков по всей стране, о чем недавно приходилось ...
20.06.2020

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Как украинская власть готовится к «кидку» МВФ, планируя выразить вотум недоверия Главе НБУ Якову Смолию, ждет ли Украину дефолт в случае прекращения ...

Последние новости

24.06.2020 г.
19:28 Обнаружен новый источник энергии, которым можно питать "целые миры"
18:58 Для борьбы с принудительной паспортизацией на Донбассе необходимы новые сигналы в международные организации, - Владислав Волошин
18:48 Неутешительные новости: в Украине смягчения карантина не будет
18:27 Стало известно, как водород может помочь выходу из экономического кризиса
17:58 В Исландии обнаружили уникальную находку времен викингов
17:41 "Не будет имени, не будет выпивки": в английских пабах начинают действовать новые правила
17:11 Киберполиция блокировала деятельность преступников, которые "продавали" несуществующие автомобили
16:49 В NASA показали солнечные закаты на других планетах (ВИДЕО)
16:42 Семьи умерших от COVID-19 медиков получат по 1,5 миллиона гривен
16:18 Стали известны причины авиакатастрофы в Пакистане
15:58 Базу данных пользователей Telegram слили в интернет
15:36 Бесконечное финансовое дно Амурского судостроительного завода, - Злой Одессит
15:02 В Киевской области могут усилить карантин
15:00 ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor
14:08 Экологическая катастрофа у побережья Одессы: вокруг танкера разливаются нефтепродукты (ВИДЕО)
13:59 Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?
13:42 Владельцев авто в Украине обложат новым налогом
13:31 "Начало в юмористическом стиле": Арахамия оправдался за скандальный разговор с Корниенко
13:30 Число новых случаев COVID-19 во всем мире неуклонно растет, - Associated Press
13:21 Ставки по кредитам для населения и бизнеса в Украине станут самыми низкими за всю историю
13:10 Верховная Рада может возобновить льготный период для "евробляхеров": подробности
12:45 В Италии выросла самая большая в мире ягода вишни (ФОТО)
12:40 Наш паровоз вперед летит!
12:21 Беглый президент Янукович был агентом КГБ, - сокурсник Путина Швец
12:20 Сербия представила новую отечественную артиллерийскую ракетную систему (ФОТО)
12:06 Непогода на Западной Украине: опубликованы масштабы катастрофы (ВИДЕО)
11:50 НАТО готовится асимметрично ответить на агрессиию РФ
11:30 Украинский авторынок могут заполнить дешевые дизельные автомобили из Германии
11:14 В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19. Что важно знать 24 июня
11:05 Максимальный размер наличных переводов могут увеличить до 25 тыс грн - законопроект
11:00 Военно-морским силам США предложили вооружить эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами
10:47 Евросоюз закроется от жителей ряда стран. Кому запретят въезд?
10:35 На вооружение ВСУ поступила партия Javelin на сумму более $27 млн
10:31 Штат Род-Айленд изменит свое название из-за исторических связей с рабством
10:10 Чужое "письмо счастья": бывшим владельцам проданных авто начали приходить штрафы
09:55 Карантин ударил по денежным переводам заробитчан
09:54 Украина отказалась от идеи квотирования импорта минеральных удобрений
09:50 Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться, - профессор Екатерина Амосова
09:44 Мир сошел с ума: бывший пастор призвал сносить статуи «белого Иисуса»
09:42 Скандал с "рабочей бабой и корабельной сосной": Реакция и биография нардепа Аллахвердиевой
09:29 Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО)
08:54 Эксперт рассказал о мощной защите для инвесторов в Украине
08:44 Названы пожизненные последствия COVID-19
08:35 Северная Корея отличилась смешной "атакой" против Южной Кореи (ФОТОФАКТ)
08:20 Киев смягчил карантин. Куда можно сходить в столице
07:10 Буйство стихии на Западной Украине: трое погибших, заблокированные трассы и 400 млн на восстановление
07:00 В США показали, как проходили испытания новой термоядерной бомбы B61-12 с борта F-35A (ФОТО)
23.06.2020 г.
23:46 Китаю больше не нужна американская GPS - у него есть своя система навигации
23:41 Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам лишения свободы за коррупцию
23:03 Ученый из Китая назвал сроки завершения эпидемии COVID-19
23:03 Жизнь в локдауне: лучшие снимки дикой природы на конкурсе Life in Lockdown (ФОТО)
23:00 Всегда на позитиве: забавные собаки, которые любят подурачиться (ФОТО)
21:03 Глава земресурсов КГГА Петр Оленич потратил деньги из столичного бюджета на агитацию за Порошенко, - СМИ
20:59 Около Стоунхенджа нашли шахты возрастом 4 тыс. лет
20:46 На Черниговщине испытывают боеприпасы к ракетному комплексу "Корсар" (ФОТО)
20:24 Лукашенко едет в Москву не на парад смотреть, - Злой Одессит
20:09 СБУ блокировала деятельность пророссийских пропагандистов
19:56 Оккупационные войска РФ начинают в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка
19:40 Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей для завладения их квартирами (ВИДЕО)
19:18 В столице ресторанам разрешили принимать гостей в залах: подробности
Все новости »

ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor
 
Печать Отправить на почту

 

 

В течение последних нескольких лет парк стелс-истребителей F-22 Raptor ВВС США испытывает нехватку турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100.

F-22 Raptor — важнейший компонент Глобальной ударной оперативной группы, предназначенный для того, чтобы проецировать воздушное господство, быстро и на больших расстояниях, и победить угрозы, перекрывая доступ к ВВС, ВМС и морской пехоте США, информирует enovosty.com/news.

В течение последних нескольких лет парк стелс-истребителей F-22 Raptor ВВС США испытывает нехватку турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100.

Глава Командования по воздушному бою генерал Майк Холмс во время мероприятия, организованного Институтом аэрокосмических исследований Митчелла при Ассоциации ВВС, подтвердил, что F-22 испытывает нехватку двигателей.

«Самолет совершил больше полетов, чем первоначально предполагалось, что привело к нехватке двигателей для F-22», — сказал Холмс.

Читайте: Компания General Electric получила $215 млн за двигатели для самолета F/A-18

ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor

F-22 Raptor оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney F119 -100. F119-100 — низкоскоростной турбовинтовой двигатель, обеспечивающий тягу 156кН.

На веб-сайте Pratt & Whitney говорится, что двигатель F119 обеспечивает беспрецедентную маневренность самолета благодаря своей уникальной двумерной векторизации выпускного сопла. Векторы этого сходящегося / расходящегося сопла смещаются на 20 градусов вверх или вниз.

Читайте: Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море, судьба пилота неизвестна

15 декабря 2005 года ВВС США объявили F-22 Raptor готовым к использованию, когда он достиг начального оперативного потенциала (IOC). Эта веха означала, что F-22, оснащенный двигателем F119, завершил испытания и был готов к полетам и борьбе за защиту Соединенных Штатов Америки и их глобальных интересов. Всего два года спустя, 12 декабря 2007 года, ВВС США объявили о полном эксплуатационном потенциале (FOC) для F-22.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 365

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
Рынок газа в Украине и мире: «Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», - Илья Пономарев (Часть 1)
США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Все статьи




Читайте также

Внутри новейшего самолета-заправщика KC-46A Pegasus обнаружили мусор
 Американский истребитель F-15 рухнул в Северное море, судьба пилота неизвестна
ВВС США испытали систему сброса крылатых ракет с самолета
 США объявили тендер на поставку новых двигателей для бомбардировщиков B-52
F-22 Raptor ВВС США разбился во время тренировочного полета
 ВВС США сымитировали бомбардировку около границ России
Американский бомбардировщик B-1B может стать самым опасным самолетом ВВС США

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В США показали, как проходили испытания новой термоядерной бомбы B61-12 с борта F-35A (ФОТО) (4367)

Новейший американский вертолет SB-1 Defiant установил свой новый рекорд скорости (1866)

Внутри новейшего самолета-заправщика KC-46A Pegasus обнаружили мусор (1101)

Нидерланды займутся строительством перспективных фрегатов MKS 180 для ВМС Германии (958)

Сербия представила новую отечественную артиллерийскую ракетную систему (ФОТО) (955)

Украина впервые провела испытания крылатых ракет "Нептун" с боевой частью (ФОТО) (918)

В США испытали авиабомбу StormBreaker для высокоточного оружия (894)

Военно-морским силам США предложили вооружить эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами (714)

ВМС США выясняют причины сбоя в системе EMALS на авианосце USS Gerald R. Ford (661)

Необходимо для учений: F-16 ВВС США покрасили так же, как российский Су-57 (617)

Армия

Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска»
Боевая тяжелая машина пехоты БМТ-72
Миномет 60-мм М224 (США)
Зенитная установка ЗУ-23-2
Вся армия    >>

Персоны

Блохин
Олег
Балашов
Геннадий
Резниченко
Валентин
Саакашвили
Михаил
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО) (13129)

Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, - итальянский врач (8126)

В Японии обнаружили тело украинского спортсмена, которого искали с февраля (7671)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help



bigmir)net TOP 100

 