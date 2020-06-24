ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor

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В течение последних нескольких лет парк стелс-истребителей F-22 Raptor ВВС США испытывает нехватку турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100.

F-22 Raptor — важнейший компонент Глобальной ударной оперативной группы, предназначенный для того, чтобы проецировать воздушное господство, быстро и на больших расстояниях, и победить угрозы, перекрывая доступ к ВВС, ВМС и морской пехоте США, информирует enovosty.com/news.

В течение последних нескольких лет парк стелс-истребителей F-22 Raptor ВВС США испытывает нехватку турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100.

Глава Командования по воздушному бою генерал Майк Холмс во время мероприятия, организованного Институтом аэрокосмических исследований Митчелла при Ассоциации ВВС, подтвердил, что F-22 испытывает нехватку двигателей.

«Самолет совершил больше полетов, чем первоначально предполагалось, что привело к нехватке двигателей для F-22», — сказал Холмс.

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F-22 Raptor оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney F119 -100. F119-100 — низкоскоростной турбовинтовой двигатель, обеспечивающий тягу 156кН.

На веб-сайте Pratt & Whitney говорится, что двигатель F119 обеспечивает беспрецедентную маневренность самолета благодаря своей уникальной двумерной векторизации выпускного сопла. Векторы этого сходящегося / расходящегося сопла смещаются на 20 градусов вверх или вниз.

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15 декабря 2005 года ВВС США объявили F-22 Raptor готовым к использованию, когда он достиг начального оперативного потенциала (IOC). Эта веха означала, что F-22, оснащенный двигателем F119, завершил испытания и был готов к полетам и борьбе за защиту Соединенных Штатов Америки и их глобальных интересов. Всего два года спустя, 12 декабря 2007 года, ВВС США объявили о полном эксплуатационном потенциале (FOC) для F-22.

Источник: Defence-blog