Карты Google помогают семьям найти последние изображения своих умерших близких

Карты Google — очень полезный инструмент для всех. Они помогают путешественникам планировать свои поездки по разным направлениям, помогают заблудившимся найти дорогу, и многое другое. Они в основном делают то, что делали карты искателей приключений в прошлые века: помочь им добраться туда, где они хотят быть, информирует enovosty.com/news.

Теперь Карты Google помогают людям делать больше, чем просто ходить по местам. CNN сообщает, что в настоящее время многие используют приложение и сервис для поиска изображений своих близких, которых больше нет с ними.

По сообщению CNN, это началось после того, как пользователь Twitter Лесли Барраза (@yajairalyb) записала короткое видео, показывающее, как она нашла изображение своего любимого дедушки, спрятанное в функции просмотра улиц на Google Картах.

«Мой дедушка умер несколько лет назад», — написала девушка. «Мы не попрощались с ним. Вчера мы узнали, что карты Google снимали его ферму, и, когда мы «прошли» по ним, то в конце дороги увидели моего дедушку».

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) 7 janvier 2020