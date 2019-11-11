10 истребителей, которые навсегда изменили воздушное поле боя

Авиационные технологии развивались стремительно с момента первого полета человека более века назад.

Можно утверждать, что история авиации насчитывает тысячи лет, но только в последнем поколении человечество разработало технологию, которая позволила человечеству не только летать, но и совершать мощные подвиги аэродинамической скорости, расстояния и высоты, информирует enovosty.com/news.

Человечество также создало передовое оружие — как пилотируемое, так и беспилотное — которое навсегда изменило масштабы военных действий.

Это список из 10 лучших истребителей, которые преобразуют воздушное поле боя в лучшую… или в худшую сторону: