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10 истребителей, которые навсегда изменили воздушное поле боя

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Авиационные технологии развивались стремительно с момента первого полета человека более века назад.

Можно утверждать, что история авиации насчитывает тысячи лет, но только в последнем поколении человечество разработало технологию, которая позволила человечеству не только летать, но и совершать мощные подвиги аэродинамической скорости, расстояния и высоты, информирует enovosty.com/news.

Человечество также создало передовое оружие — как пилотируемое, так и беспилотное — которое навсегда изменило масштабы военных действий.

Это список из 10 лучших истребителей, которые преобразуют воздушное поле боя в лучшую… или в худшую сторону:

10. Су-27 Фланкер.

Российский самолет Су-27

Российский истребитель Су-27 Фланкер в 2014 году. Wikimedia Commons

Sukhoi Su-27 Flanker представил настоящий современный истребитель для Советского Союза. Он был разработан в ответ на F-15 Eagle во время холодной войны и станет одним из самых впечатляющих истребителей 20-го века.

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Комбинация ракет AA-11 Archer и системы Helmet Mounded Sight создала истинную угрозу западным истребителям. Су-27 может даже иметь преимущество над F-15 в воздушном бою — если превосходная авионика «Орла» позволит ему приблизиться.

Созданный для превосходства в воздухе, Су-27 обладает гибкостью для выполнения задач перехватчиков и наземных атак, и по сей день он остается многоцелевым истребителем.

Североамериканский сабельный самолет F86

Североамериканский F86-01. Wikimedia Commons

F-86 Sabre был первым самолетом из американских истребителей с коротким замыканием. В ходе корейской войны он совершил бесчисленное количество атак воздух-воздух против советских самолетов, а именно МиГ-15 «Фагот».

В 1948 году F-86A установил мировой рекорд скорости 570 миль в час.

В то время как Соединенные Штаты прекратили производство F-86 в 1956 году, они все еще могут похвастаться наследием победы над своим врагом с соотношением побед 10: 1 над Корейским полуостровом, где почти 800 МиГ-15 были уничтожены по цене менее восьмидесяти Sabre.

Фоккер DR1

Реплика Fokker Dr 1. Матиас Кабель / Wikimedia Commons

Fokker Dr 1 печально известен своими миссиями в руках немецкого аса 1-й мировой войны, барона Манфреда фон Рихтофена, также известного как Красный Барон. Фактически, это тот самый самолет, в котором он был убит после своей 80-й и последней своей победы.

Триплан был построен, чтобы перехитрить британский Sopwith Triplane — и он это сделал. Будучи относительно медленным с максимальной скоростью 115 миль в час, он мог, по словам самого Красного Барона, «маневрировать, как дьявол».

Возможно, более впечатляющими были его толстые консольные крылья, которые не нуждались в распорках или связующих проводах, в отличие от большинства других самолетов во время войны. В то время как более поздние варианты Fokker превзошли бы его самого, Fokker Dr 1 заработал свою репутацию, прокладывая путь к воздушным боям.

f4 фантомная струя

Википедия

F-4 Phantom попал в этот список не только потому, что он был одним из самых универсальных истребителей из когда-либо созданных, но и благодаря своей роли во время войны во Вьетнаме. «Фантом» был специально разработан для поиска неприятностей, летящих низко и медленно, чтобы осветить вражеские САМ (ракетные объекты класса «поверхность-воздух»).

Ранние модели F-4 даже не имели внутренней пушки — она ​​была построена для оружия вне зоны видимости. Перенося все, начиная с Sidewinder AIM-9 и заканчивая ядерным оружием, Phantom стал для современного воздушного боя настоящим многоцелевым истребителем.

За время службы F-4 установил 16 рекордов скорости, высоты и времени набора высоты, закрепив свое место в истории авиации.

6. Supermarine Spitfire.

Британская королевская авиация RAF Spitfire Битва за Британию

Supermarine Spitfire в 1940 году. RAF / Wikimedia Commons

Из Bf-109, P-51 Mustang и P-38 Lightning в небе может быть трудно выбрать любимый самолет времен Второй мировой войны, но мы воздадим славу Supermarine Spitfire.

Британская икона была построена с усовершенствованным цельнометаллическим корпусом, что делало его быстрым и маневренным. Он также был полон огневой мощи, и его роль в битве за Британию против немецкой люфтваффе дала союзникам решающую победу, когда они в ней больше всего нуждались.

Во время вторжения Spitfire Mark IX нес 20-миллиметровые пушки и пулеметы калибра .50, выполняя критические задачи по наземной атаке и даже ранив самого генерала Эрвина Роммеля.

5. F-117 Nighthawk.

F 117 Nighthawk Front

Ночной ястреб F-117 

Несмотря на то, что технологии невидимости начали исследоваться после Второй мировой войны, F-117 Nighthawk получил награду за использование в бою истинных возможностей скрытности.

Покрытый завесой секретности во время своего создания, F-117 был разработан для нападения на ценные цели, не будучи обнаруженным вражеским радаром. В 1981 году он стал первым в мире оперативным самолетом-невидимкой.

В 1999 году США потеряли преимущество, когда F-117 был сбит в Югославии. Подробная информация о событии все еще засекречена, но известно, что самолет приземлился относительно нетронутым, что потенциально позволило России и Китаю начать исследовать стелс-технологию.

F-117 видел бои во время нескольких операций в течение двух десятилетий, и это проложило путь для стелс-истребителей 5-го поколения, которые летают сегодня.

4. F / A-18 Hornet.

Военно-морской флот F / A-18C Hornet

F / A-18 Hornet был первым тактическим летательным аппаратом, предназначенным для выполнения задач как в воздухе, так и на поверхности, что делает его универсальным истребителем как для авианосца, так и для боевых операций корпуса морской пехоты.

Hornet мог легко поменяться ролями — этот подвиг он успешно выполнил во время войны в Персидском заливе, когда сбил два иракских МиГ-21 в режиме истребителя, а затем во время выполнения миссии вывел наземную цель в режиме атаки.

Hornet — не только первый официальный национальный истребитель, но и один из самых надежных, он работает в качестве эскорта истребителей, противовоздушной обороны флота и обеспечивает как ближнюю, так и глубокую авиационную поддержку.

Дрон-хищник General Atomics MQ-1

Фото ВВС США 

MQ-1 Predator воплотил в реальность настоящие боевые беспилотники и положил начало окончанию воздушной борьбы с применением силы человеком.

Predator управлялся пилотом дистанционно и одним или двумя операторами датчиков. Это был многоцелевой, среднесрочный, долговечный актив, который в основном работал в качестве платформы ISR, но его возможности вооружения позволяли ему поражать цели по мере необходимости.

Военно-воздушные силы США официально убрали Predator 9 марта 2018 года, чтобы уступить место последующему крупномасштабному проекту, MQ-9 Reaper, который получил ракеты Hellfire MQ-1 и поднял несколько JDAM и GBU -12.

2. F-15 Eagle.

Истребитель F-15

F-15 Eagle может похвастаться непобедимым рекордом в воздушно-воздушном бою, с моделями, которые все еще используются сегодня, несмотря на дизайн 1970-х годов.

Его долговечность можно объяснить его беспрецедентным ускорением, потрясающей маневренностью и впечатляющими возможностями оружия. Высокое соотношение тяги к весу и низкая нагрузка на крыло позволяют Eagle делать крутые повороты, не теряя воздушной скорости, в то время как его максимальная скорость выше Маch 2.5 сделала его первым американским истребителем, способным к вертикальному ускорению.

Этот пакет авиационного радиоэлектронного оборудования и технические характеристики вооружения, в частности, включая радиолокационную ракету AIM 120-D AMRAAM, в сочетании с летными характеристиками определяют превосходство в воздухе и еще не встретили противника, способного его сбить.

F-22

F-22 Raptor ВВС США готовится к дозаправке в воздухе, 4 сентября 2019 года

F-22 Raptor — самый мощный истребитель доминирования в воздухе — нет, во вселенной.

Считающийся первым истребителем 5-го поколения в американском парке истребителей, Raptor может похвастаться беспрецедентными возможностями атаки, встроенной авиационной радиоэлектроникой и осознанием боевого пространства, а также технологиями невидимости, которые позволяют ему защищать не только себя, но и другие активы.

В конфигурации «воздух-воздух» Raptor несет шесть AMRAAM AIM 120 и два Sidewinder AIM-9, а в режиме «воздух-поверхность» он может переносить два JDAM GBU-32.

Мощный двигатель F-22 и изящный аэродинамический дизайн позволяют ему совершать полеты на сверхзвуковых скоростях без использования форсажной камеры, а его органы управления полетом и маневренность не имеют себе равных среди других самолетов.


Автор: Оксана Ельченко
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