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Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям

Главная » Последние новости » Новости технологий » Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям
 
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Ожидается, что смартфоны серии OnePlus 8 будут анонсированы в ближайшие несколько месяцев.

Еще один год, еще один набор телефонов OnePlus, чтобы показать таким компаниям, как Apple и Samsung, как сбалансировать производительность, дизайн, характеристики, функции и стоимость, информирует enovosty.com/news.

Появление новых телефонов OnePlus ожидается в первой половине года.

Пока что, судя по слухам, следующая серия смартфонов OnePlus названа «OnePlus 8».

В начале 2020 года OnePlus может выпустить три телефона, такие как OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и предположительно более дешевый OnePlus 8 Lite среднего класса.

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событие oneplus 7t

Хотя OnePlus может анонсировать три новых смартфона, нельзя ожидать, что все модели будут доступны везде одновременно.

К примеру, с началом выпуска серии OnePlus 7 в начале 2019 года США получили только модель OnePlus 7 Pro, в то время как остальной мир получил и OnePlus 7 Pro, и OnePlus 7. Возможно, США могут ожидать того же для моделей этого года.

Вот OnePlus 8, согласно ранее достоверным источникам. По слухам, здесь будут изогнутые края экрана и отверстие для селфи-камеры в левом верхнем углу. В этом году всплывающей камеры не будет.

OnePlus 8 по слухам дизайн

А вот и OnePlus 8 Pro, который также имеет изогнутые края экрана и отверстие для селфи-камеры в левом верхнем углу. Здесь также нет всплывающей селфи-камеры.

Снимок экрана (27)

И OnePlus 8 «Lite», который, кажется, не имеет искривленных краев экрана и имеет отверстие для камеры для селфи в верхней центральной части экрана.

Некоторые, если не все модели OnePlus 8, будут иметь более быстрые и плавные экраны, чем смартфоны Samsung и Apple, экраны в которых уже стали устаревшими.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил The Verge, что у следующих телефонов OnePlus будут экраны с частотой обновления до 120 Гц.

То есть грядущий OnePlus 8 может отображать до 120 кадров в секунду по сравнению со стандартными 60 кадрами в секунду на смартфонах крупных компаний, таких как Apple iPhone 11 и Samsung Galaxy S10.

Чем больше кадров в секунду, тем плавнее анимация на экране. Более плавные анимации не дают большого функционального преимущества, но создают впечатление, что телефон более мощный. Шелковистая гладкость экрана с высокой частотой обновления также дает пользователям превосходную вибрацию от их устройства.

Что касается спецификаций, то ожидается, что будущие телефоны OnePlus будут работать на новейшем чипе от Qualcomm, Snapdragon 865.

Qualcomm Snapdragon 865

OnePlus до сих пор использовал последние чипы года от Qualcomm на всех своих устройствах, и есть мало свидетельств того, что в 2020 году он поступит иначе.

Также ожидается, что следующие телефоны OnePlus будут доступны в различных вариантах оперативной памяти, включая 6 ГБ и 8 ГБ, как и телефоны компании с 2019 года.

Телефоны OnePlus 8, скорее всего, будут поддерживать подключение 5G.

Tmobile 5 г башня

Работая на чипах Qualcomm Snapdragon 865, будущие телефоны OnePlus, скорее всего, по умолчанию будут поддерживать подключение 5G. Это связано с тем, что чип Snapdragon 865 уже предустановлен с модемом 5G, в отличие от Snapdragon 855 2019 года, который не поддерживает 5G.

Есть немного информации о камерах OnePlus 8, но, скорее всего, он будет поставляться с системами с тремя объективами, как и его предшественник.

OnePlus 7 Pro

Вероятно, OnePlus продолжит использовать технологию сенсора отпечатков пальцев, которая использовалась в предыдущих моделях.

OnePlus 7T датчик отпечатков пальцев

Есть много признаков того, что OnePlus, по крайней мере, рассматривает возможность беспроводной зарядки в своем следующем смартфоне — одна из самых востребованных функций поклонников OnePlus.

Твит от надежного разработчика гаджетов Max J, известного как @Samsung_News_ в Твиттере, предполагает, что OnePlus 8, наконец, сможет поддерживать беспроводную зарядку.

Вдобавок к этому OnePlus недавно присоединился к Wireless Power Consortium (WPC), сообщает технический сайт MobileScout. Присоединение к WPC довольно показательно, что OnePlus, по крайней мере, рассматривает возможность беспроводной зарядки в одном из своих смартфонов. WPC — это группа компаний, которые сотрудничают для поддержания и разработки стандартов беспроводной зарядки, таких как универсальный стандарт беспроводной зарядки Qi.

До сих пор OnePlus подавлял беспроводную зарядку в своих прошлых смартфонах, в то время как почти у всех крупных флагманских смартфонов она была. Возможно, это одна из самых востребованных функций поклонников OnePlus.

Ценники еще не известны, но не удивительно, если серия OnePlus 8 будет немного дороже, чем серия OnePlus 7.

OnePlus поднимает цены понемногу. С другой стороны, другие производители телефонов тоже делают это.

Несмотря на рост цен, смартфоны OnePlus продолжают продаваться по цене ниже, чем у конкурентов.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 258

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