Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям

Ожидается, что смартфоны серии OnePlus 8 будут анонсированы в ближайшие несколько месяцев.

Еще один год, еще один набор телефонов OnePlus, чтобы показать таким компаниям, как Apple и Samsung, как сбалансировать производительность, дизайн, характеристики, функции и стоимость, информирует enovosty.com/news.

Появление новых телефонов OnePlus ожидается в первой половине года.

Пока что, судя по слухам, следующая серия смартфонов OnePlus названа «OnePlus 8».

В начале 2020 года OnePlus может выпустить три телефона, такие как OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и предположительно более дешевый OnePlus 8 Lite среднего класса.

Хотя OnePlus может анонсировать три новых смартфона, нельзя ожидать, что все модели будут доступны везде одновременно.

К примеру, с началом выпуска серии OnePlus 7 в начале 2019 года США получили только модель OnePlus 7 Pro, в то время как остальной мир получил и OnePlus 7 Pro, и OnePlus 7. Возможно, США могут ожидать того же для моделей этого года.

Вот OnePlus 8, согласно ранее достоверным источникам. По слухам, здесь будут изогнутые края экрана и отверстие для селфи-камеры в левом верхнем углу. В этом году всплывающей камеры не будет.

А вот и OnePlus 8 Pro, который также имеет изогнутые края экрана и отверстие для селфи-камеры в левом верхнем углу. Здесь также нет всплывающей селфи-камеры.

И OnePlus 8 «Lite», который, кажется, не имеет искривленных краев экрана и имеет отверстие для камеры для селфи в верхней центральной части экрана.

As a little Eye Candy, my #OnePlus8Lite leak updated accordingly, in order to match today’s prototype…

You’re welcome…😋 pic.twitter.com/xupctBte7X

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 5, 2020