Гривна уверенно продолжает укрепляться

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Гривна уже шестой день подряд продолжает укрепляться

В столице стоимость доллара в обменных пунктах в пятницу, 5 июня, снизилась до 26,70 грн/долл, информирует enovosty.com/news.

А стоимость евро составила 30,10 грн/евро. Продать американские доллары можно по курсу 26,60 грн/долл, а евро – 29,75 грн/евро. Напомним, Национальный банк на 5 июня установил курс гривны к доллару в размере 26,70 грн/долл. И в результате гривна уже шестой день подряд усиливает свои позиции по отношению к доллару.

Ранее сообщалось, что Украина прошла сложный кризисный период в экономикеss="tag" href="https://enovosty.com/tag/krizis" target="_blank"> и можно предположить, что государственный бюджет 2020 года будет выполнен