Украина прошла кризисный этап, — Минфин

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Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина прошла кризисный этап

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина прошла сложный кризисный период в экономике и можно предположить, что государственный бюджет 2020 года будет выполнен, информирует enovosty.com/news.

Сергей Марченко отметил, что есть все основания считать, что «мы прошли сложный кризисный этап в экономике». Марченко прогнозирует, что в июне наполнение бюджета будет большим и есть все основания полагать, что «бюджет этого года будет выполнен»

Министр финансов также сказал, что правительство может «поднять экономическую динамику до конца года».

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Ранее сообщалось, что Национальный банк в условиях кризиса определяет падение ВВП во втором квартале этого года на 11,3%, а в 2020 году — на 5%. Сокращение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%.