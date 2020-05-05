Магазин, который принадлежит жене нардепа Тищенко, продолжает работать несмотря на карантин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Магазин, который принадлежит жене нардепа Тищенко, продолжает работать несмотря на карантин (ВИДЕО) Магазин, который принадлежит жене нардепа Тищенко, продолжает работать несмотря на карантин (ВИДЕО)

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Сеть салонов и магазины косметики, которые принадлежат супруге народного депутата Николая Тищенко, несмотря на запрет и карантин в стране, продолжают активно работать, принимая посетителей, которые заходят без масок и других средств индивидуальной защиты.

Журналисты неоднократно фиксировали посетителей магазина косметики на Печерске, которые беспрепятственно заходили и выходили с фирменными пакетами магазина, — сообщают Деньги, информирует enovosty.com/news.

Супруга Тищенко, Алла Барановская, отказалась комментировать сложившуюся ситуацию, как и сам нардеп, который недавно и сам попал в скандальную историю с принадлежащем ему рестораном «Велюр», который принимал посетителей несмотря на карантин.

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