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Цены на нефть стабилизировались

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Цены на нефть стабилизировались после значительного падения накануне

Цены на нефть во вторник, 31 марта, стабилизировались. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,11%, до 26,45 доллара за баррель.

Цены на нефть стабилизировались

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,59%, до 20,41 доллара за баррель.

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Цены на нефть стабилизировались

Напомним, рынок нефти оказался под двойным ударом из-за вспышки коронавируса и конкуренции за долю рынка между Саудовской Аравией и Россией после того, как страны-члены ОПЕК+ не смогли о сокращениях поставок, чтобы поддержать цены на нефть.

Саудовская Аравия планирует увеличить свой экспорт нефти с мая до 10,6 млн баррелей в сутки из-за снижения внутреннего потребления. Между тем мировые нефтеперерабатывающие заводы сократили свою пропускную способность из-за падения спроса на транспортное топливо. Главный экономист Trafigura сказал, что спрос на нефть в ближайшие недели может упасть на 30%

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за последние 18 лет из-за коронавируса


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 279

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