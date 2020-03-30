Цены на нефть стремительно падают

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Цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за последние 18 лет из-за коронавируса

Цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за последние 18 лет на фоне растущих опасений, что глобальное распространение коронавируса может продлиться несколько месяцев, а спрос на топливо может снизиться, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса приведет, как минимум, к 20% снижению спроса на топливо во всем мире, поскольку правительства практически всех стран мира предпринимают меры по ограничению распространения вируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,70 доллара или на 6,08% до 26,25 доллара за баррель.

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А фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,38 доллара или на 6,42%, до 20,13 доллара.

Ранее сообщалось, что американские операторы трубопроводов начали просить производителей нефти сократить добычу. По мнению агентства Bloomberg, это ясный признак того, что растущее количество нефти начинает превышать объемы хранилищ