РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

30.03.2020 г.
21:52Цены на нефть стремительно падают
18:42ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
14:49Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
13:20Мир очищается: по всей Европе значительно уменьшилось загрязнение воздуха над крупными городами
12:20В крупной сирийской тюрьме произошел бунт: некоторым боевикам ИГИЛ удалось сбежать
07:1585-летний анестезиолог в Италии вернулся на работу, чтобы помочь в борьбе с COVID-19
29.03.2020 г.
12:59В США просят сократить добычу нефти
Все новости мира

Аналитика

27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...
20.03.2020

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, - такими ...

Последние новости

30.03.2020 г.
22:45 Зажигательный танец надзирателя в Мельбурнском зоопарке насмешил зрителей (ВИДЕО)
22:40 СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев (ВИДЕО)
22:20 В МОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине
21:52 Цены на нефть стремительно падают
21:18 На Венесуэлу у Кремля уже "денег нет", - Злой Одессит
20:48 В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса
20:12 Курс гривны укрепился
19:46 Украина возрождает производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи, - Reuters
19:19 Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)
18:42 ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
18:16 Модернизированный истребитель МИГ-29 передали украинским военным
17:42 Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии оттока капитала на экономику Украины
17:16 В Португалии полиция задержала сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве украинца
16:49 Рада проводит внеочередное заседание с участием Зеленского (ОНЛАЙН)
16:27 ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19
16:07 В Португалии инспекторы миграционной службы жестоко убили украинца
15:41 Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)
15:33 Рада не смогла утвердить поправки в госбюджет
15:20 В Китае готовятся к испытаниям прототипа пассажирского самолета MA700 (ФОТО)
15:10 Япония выделит $360 млн на модернизацию истребителей F-15
15:04 В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис
15:02 "Прекратите находиться в иллюзиях, посмотрите на Италию!" - Кличко жестко обратился к киевлянам
14:49 Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
14:40 На аукционе выставили в продажу первый в истории гоночный Volkswagen Golf (ФОТО)
14:34 Не только Емец: Три министерства остались "обезглавленными"
14:00 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как они работают дома (ФОТО)
13:57 Бунт украинских туристов в аэропорту Борисполь (ВИДЕО)
13:40 В ВОЗ рассказали о самых распространенных мифах о коронавирусе
13:22 В ВОЗ развенчали главные мифы о коронавирусе
13:20 Из оккупированного Крыма вывозят продукты в Россию. Власти забили тревогу
13:20 Мир очищается: по всей Европе значительно уменьшилось загрязнение воздуха над крупными городами
13:18 Сивохо уволили из СНБО
13:01 Стало известно о судьбе безвиза после коронавируса
12:20 В крупной сирийской тюрьме произошел бунт: некоторым боевикам ИГИЛ удалось сбежать
12:08 Рынок недвижимости и карантин: В Украине вырос спрос на 1-комнатные квартиры
11:30 Врачи Александровской больницы обратились с важным призывом к украинцам
11:12 Взрывы с раскатом: В оккупированном Донецке сообщили о новом обострении
11:09 Новый закон для украинцев: Вернут налоги, раздадут помощь и введут гибкий график
09:16 Неделя "отпуска": В разгар пандемии россияне рванули отдохнуть в Крым
09:08 Толкали медиков и "прорывали" тележками: Появилось жуткое видео украинцев
08:50 Комаровский рассказал, какие лекарства нужно иметь в аптечке на случай коронавируса
08:20 Доллар по 29 и сильная инфляция: В Украине утвердили новый макропрогноз
07:30 Япония отказалась сотрудничать с Boeing и BAE Systems в вопросе производства истребителей
07:15 85-летний анестезиолог в Италии вернулся на работу, чтобы помочь в борьбе с COVID-19
07:00 Конец эпохи кабриолетов: Mercedes-Benz отказывается от выпуска моделей S-Class
29.03.2020 г.
19:05 Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО)
13:45 Парацетамол и куриный бульон: 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19
13:08 "Или Коломойский, или дефолт" - Бутусов
12:59 Украинских медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут кормить бесплатно – Минздрав
12:59 В США просят сократить добычу нефти
12:55 Карантин – это не отпуск с шашлыками: за нарушения будут штрафовать
12:47 Мы выживем, но мир больше не будет прежним - Юваль Ной Харари об угрозе тоталитарного надзора
12:30 Обострение в Ливии: ударом с БПЛА убиты близкие соратники Хафтара
10:54 Деньги закончились: «Роснефть» объявила об уходе из Венесуэлы и продаже активов в стране
28.03.2020 г.
22:32 Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель
21:21 Решила поучаствовать в шоу: Грациозная кошка вмешалась в урок балета
20:16 Люкс-карантин: Как украинская элита выгрызала vip-палаты в киевских больницах (ВИДЕО)
18:34 Обстрелы не прекращаются: На Донбассе ранены двое украинских военных
18:08 Историческое фото: Люди в масках в трамвае во время пандемии "испанки", 1920 год
17:56 Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней
Все новости »

Цены на нефть стремительно падают

Главная » Последние новости » Новости мира » Цены на нефть стремительно падают
 
Печать Отправить на почту

 

 

Цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за последние 18 лет из-за коронавируса

Цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за последние 18 лет на фоне растущих опасений, что глобальное распространение коронавируса может продлиться несколько месяцев, а спрос на топливо может снизиться, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса приведет, как минимум, к 20% снижению спроса на топливо во всем мире, поскольку правительства практически всех стран мира предпринимают меры по ограничению распространения вируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,70 доллара или на 6,08% до 26,25 доллара за баррель.

Цены на нефть стремительно падают

Читайте: Цена на газ в Европе обвалилась ниже $90 за 1 000 м³, - Злой Одессит

А фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,38 доллара или на 6,42%, до 20,13 доллара.

Цены на нефть стремительно падают

Ранее сообщалось, что американские операторы трубопроводов начали просить производителей нефти сократить добычу. По мнению агентства Bloomberg, это ясный признак того, что растущее количество нефти начинает превышать объемы хранилищ


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 416

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Все статьи


Читайте также

На Венесуэлу у Кремля уже "денег нет", - Злой Одессит
 В Украине резко подорожает хлеб. Производители обратились к Зеленскому
Заоблачные цены в киевских магазинах: Антимонополисты выходят на тропу войны
 Цена на газ в Европе обвалилась ниже $90 за 1 000 м³, - Злой Одессит
Российская Федерация на краю нефтегазовой рентабельности, - "Злой одессит"
 В Украине снизится цена на газ для населения
"Черный лебедь": Нигерия предложила крупную скидку на свою нефть, - Bloomberg

Армия

Пистолет «Форт-17»
Беспилотный летательный аппарат А-6 «Беркут»
Двухкоординатная когерентно-импульсная РЛС кругового обзора «Дельта»
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
СОБОЛЕВ
Раиса
БОГАТЫРЕВА
Сергей
КВИТ
АГ)
ADELON
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии - советы врача-физиотерапевта (20664)

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (17414)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (11212)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 