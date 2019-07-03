Скоро украинцы смогут по упрощенной процедуре получить образование в Канаде

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Украина и Канада в ближайшее время планируют подписать соглашение о молодежных обменах, согласно которому граждане обеих стран смогут по упрощенной процедуре совершать поездки с целью обучения и трудоустройства

Пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщает, что Украина и Канада в ближайшее время подпишут соглашение о молодежных обменах, согласно которому украинцы смогут свободно поехать в Канаду и получать там образование, информирует enovosty.com/news.

Соглашение позволит гражданам обеих стран по упрощенной процедуре совершать поездки с целью обучения и трудоустройства на период до 1 года.

Во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему очень бы хотелось, чтобы украинская молодежь смогла получить в Канаде дополнительные знания и опыт

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Зеленский также подчеркнул, что присоединение Украины к программе Trusted Travelers позволит украинцам приезжать в Канаду по упрощенной процедуре и что это является еще одним шагом к безвизовому режиму с Канадой. А расширение Соглашения о зоне свободной торговле на сферу услуг и инвестиций будет способствовать созданию дополнительных возможностей для украинских предпринимателей из IT и других отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что после проведенной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его страна намерена обсудить расширение санкционных ограничений против РФ из-за нарушения международного законодательства и военных действий против Украины